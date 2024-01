Vik har i flere år vært en del av trenerteamet i Tromsø. 33-åringen var Helstrups assistent i rett over 100 kamper før sistnevnte ble presentert som Bodø/Glimts nye assistenttrener sist uke.

– Sist jeg satt her fikk jeg kritikk for at jeg kanskje var litt kort, men da var ikke folk her for å høre på meg. Jeg må få takke for tilliten fra styret. Prosessen har vært effektiv og god. Jeg har bokstavelig talt levd livet mitt i fotballen her i Troms. Reisen som har tatt meg hit, har vært veldig viktig. I Tromsø har vi bygd en kultur som er givende å få være en del av, sier Vik.

Klubben bekreftet ansettelsen på en pressekonferanse mandag.

– Det har vært en hektisk uke siden Gaute valgte å forlate oss, men det har også vært en uke som har samlet klubben på en formidabel måte. Jeg må få rose alle i og rundt klubben, sier TILs daglig leder Øyvind Alapnes om ansettelsen.

33-åringen hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2025 som assistenttrener.

Tromsø leverte en kjempesesong i 2023 og skal inn i europakvalifisering til sommeren. Fjorårets bronsevinner tar imot Brann på hjemmebane i årets første eliteserierunde 1. april.