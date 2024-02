Rederiet Havila Kystruten hadde en svak avslutning på 2023, viser resultattallene for fjerde kvartal.

Selskapet fikk et resultat før skatt på minus 282 millioner kroner, mens underskuddet for året sett under ett ble 863 millioner kroner. Dette melder Dagens Næringsliv.

Selskapet selv rapporterer at kvartalet ble det første med full drift av alle fire skip, men påpeker at forsinket levering av de to siste skipene ga utslag i form av lavere inntekter.

I fjerde kvartal omsatte selskapet for 249 millioner kroner.

Det var ved årsskiftet 481 fast ansatte i Havila Kystruten.