Den offisielle måleren til Meteorologisk institutt stoppet på 43,5 grader, men hjemme hos folk i dalene utenfor sentrum var det enda kaldere.

I Avzi viste temperaturmåleren til bonden Jon Evald Hætta 49,7 minusgrader, melder VG.

– Nå er det ikke kaldt ute, men bikkjekaldt, sier Hætta (45) til VG.

Dagbladet skriver at tidligere Kautokeino-ordfører Johan Vasara registrerte en enda kaldere måling. Han har delt et bilde i sosiale medier som viser at det ble målt minus 50.

– Og der nektet elbilen å starte. Spasertur hjem fra jobb, skriver han.

Den offisielle kulderekorden i Kautokeino er 50,3 minusgrader. I Norge er kulderekorden 51,4 minusgrader fra Karasjok i 1886. Det er bare temperaturer målt på offisielle værstasjoner som regnes med. I 1998 ble det for eksempel målt 55 minusgrader på en uoffisiell måler.