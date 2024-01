Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere kunngjort at utnevnelser av nye styrer i de fire regionale helseforetakene skulle skje i foretaksmøte mandag 15. januar.

Dette er nå forskjøvet til tirsdag 16. januar, opplyser departementet søndag kveld. Utnevnelsen skjer dermed samme dag som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) holder sykehustalen og gir helseregionene deres oppdrag for 2024.

– Årsaken til utsettelsen er at det er behov for noe mer tid for å lande den endelige sammensetningen av styrene. Oppdaterte innkallinger er sendt til de fire regionale helseforetakene, skriver departementet.

Det er knyttet spesielt spenning til valg av nytt styre i Helse nord. Det har vært antydet at det kan komme utskiftinger her etter at et omstridt forslag til ny sykehusstruktur strandet på styremøtet tirsdag. Samtidig har helseministeren gjort det klart at foretaket må sende henne et forslag som planlagt i april.

Planene er blitt møtt med kraftig motstand, ikke minst i Lofoten og Narvik, der fødetilbud og akuttkirurgi står på kuttlista.

NTB har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, som ikke vil gi ytterligere opplysninger om utsettelsen. De vil ikke svare på om det er på grunn av vansker med å sette sammen nytt styre i Helse nord at foretaksmøtene er utsatt.