Gjennomgår pleie- og omsorgstjenesten i Vevelstad

Kommunestyret i Vevelstad har vedtatt at det skal gjøres en gjennomgang av pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Kommunen har engasjert en konsulent fra kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS. Hensikten er å belyse bemaningsbehovet ved blant annet nytt sykehjem og omsorgsboliger og hjelpe kommunen videre i denne prosessen.

Opprinnelig skulle denne konsulenten orientere formannskapet i et møte 7. desember, men dette møtet ble utsatt. Mandag 7. januar er ny dato og da møtes formannskapet samt lederne av komite for helse, sosial og omsorg og råd for eldrre og personer med funksjonsnedsettelse til et utvidet formannskap.

Saken er lagt frem uten innstilling fra rådmannen.