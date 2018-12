Vevelstad frivilligsentral fikk 400.000 kroner til musikkbinge

Vevelstad

Under Helgeland Sparebanks julemøte fredag, fikk Vevelstad frivilligsentral midler til realisering av musikkbinge i kommunen. Sparebankstiftelsen bidrar med 300.000 kroner og Helgeland Sparebanks gavestiftelse gir 100.000 kroner.

Fra før har prosjektet fått 470.000 kroner i støtte fra den statlige Musikkstyringsordningen til en musikkbinge. Dette er et ferdiglaget, lydisolert og akustisk øvingslokale som leveres nøkkelklart. Tilskuddet fra Musikkstyringsordningen dekker halvparten av kostnadene. Med bidraget fra de to stiftelsene fredag gjenstår bare 70.000 kroner på at musikkbingen er fullfinansiert.