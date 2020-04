Opphever egne lokale karanteneregler

Vega

Onsdag vedtok Vega kommune å oppheve egne karantenebestemmelser for kommunen. Samtidig oppfordrer kommunens kriseledelse ved ordfører Andre Møller og rådmann Brit Skjevling befolkningen til å overholde de vanlige smittevernreglene som gjelder for hele landet. De forbereder innbyggerne på at denne situasjonen kan vare lenge.

«Vega kommune ser ikke at det lenger er noe poeng i å ha egne bestemmelser for å beskytte oss for smitte i Vega, da den beskyttende effekten tiltakene hadde, blir opphevet av de mange unntakene som må gjøres for at samfunnet fortsatt skal fungere».

Fylkesmannen har påpekt at det nasjonale rådet er at det ikke er behov for lokale forskrifter. Nasjonale tiltak mykes opp fremover med åpning av barnehager og barnetrinnet på skolene. Derfor anbefaler fylkesmannen kommunene i størst mulig grad å holde seg til de regler og råd som kommer fra nasjonalt hold.

«Dette betyr at friske personer som selv har valgt å gå i karantene ut i fra de tidligere lokale bestemmelsene som gjaldt i Vega kommune, nå kan oppheve karantenen. Har du symptomer må du rette deg etter de nasjonale bestemmelsene».

De nasjonale tiltakene gjelder.

Hyppig håndvask og desinfisering.

Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.

Unngå håndhilsing og klemming.

De som bor sammen kan omgås som normalt.

Husk god hoste- og nysehygiene.

Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.

Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst 2 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.

Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.

Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.

Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.

Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.

De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.

En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.

Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

