Kystfolket protesterer mot økte billettpriser

Vega

Ann-Hege Lervåg opprettet mandag kveld facebookgruppen «Protest mot de økte fergetakstene i Nordland» som en protest mot de økte ferjesatsene i Nordland.

Tirsdag formiddag har gruppa over 6700 medlemmer og initiativtakeren er helt overveldet over responsen.

– Ja, det er et voldsomt engasjement! Godt at folket viser motstand. Men samtidig veldig trist å høre at folk vurderer å flytte eller ikke får sett barna sine så ofte som de ønsker, sier Ann-Hege Lervåg til BAnett om alle kommentarene og innleggene som har kommet på siden i løpet av de få timene gruppen har eksistert.

