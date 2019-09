Vega verdensarv samarbeider med kulturhovedstaden Bodø

Vega

Allerede i fjor var daglig leder Rita Johansen i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv invitert til et informasjonsmøte i Bodø om det arbeidet som pågikk for å få Bodø som kulturhovedstad. Dette møtet ble etterfulgt av et nytt, denne gang i Brønnøysund i mars. Der møtte Geir Knutson og prosjektleder Arne Vinje for Bodø 2024 representanter fra Sør-Helgeland.