Yngve Hågensen til Vega

Vega

Tirsdag 20. august kommer Yngve Hågensen og Fellesforbundet til Vega. Hågensen vil få omvisning på gården til Arbeiderparti-politiker Per Fredrik Bang på Eidem. Deretter et møte med kjøpmann på Spar og kommunestyrerepresentant for Ap Alf-Johan Breivik for en prat om næringsutvikling og turismens betydning i sammenheng med dette. Deretter får Hågensen med følge en omvisning på Vega verdensarvsenter ved senterleder Berit Martinussen.

Leder i Vega Arbeiderparti Hilde Sprækenhus inviterer deretter til kaffeslaberas på Vega verdensarvsenter for alle som ønsker å møte Yngve Hågensen og representanter fra Fellesforbundet.