Vegatrappa og Ravnfloget Via Ferrata åpner veien til himmels

Vega

IL Vega og Ravnfloget AS åpner henholdsvis Vegatrappa og Ravnfloget Via Ferrata lørdag ettermiddag.

Vegatrappa

I en forstudie for prosjektet ble det vurdert ulike traseer, byggemateriale og byggemåter, skriver IL Vega og Ravnfloget AS i en pressemelding.

«Konklusjonen ble at det skulle bygges ei trappe i tre og vi endte opp med å bygge i tre. Trappa er bygd i materialet MøreRoyal, som er skandinavisk furu foredlet på Nordmøre gjennom en prosess der materialene både trykkimpregneres og kokes i pigmentert olje under vakuum - en dobbeltbehandling. Dette gir produktet unike egenskaper som formstabilitet, lite og enkelt vedlikehold, samt en helt unik råtemotstand og dermed lang levetid. I tillegg er det et trygt og godt valg for miljøet. For at ei trapp skal være god å gå i og god for kroppen er det avgjørende at den er bygd med like forhold mellom «opptrinn» og «inntrinn». Dette er svært vanskelig å få til ved å bygge i stein. Hele trappa har rekkverk på begge sider for sikkerhetens skyld, skriver de i en pressemelding.

Vegatrappa er 500 meter lang og har i alt sju tilrettelagte rasteplasser. Byggherre for dette prosjektet til 2,55 millioner ekslusiv merverdiavgift er Tre-Steg AS. Både næringsliv og det offentlige har støttet finansieringen. I tillegg har det blitt solgt ett og ett trappetrinn til kjøpere fra hele landet. I dag utgjør dette salget 750.000 kroner.

Offisiell åpning

Ravnfloget Via Ferrata er en klatreløype opp til toppen av Ravnfloget. Det er to løyper, en grønn og en sort. Begge løypene kan kun klatres sammen med en guide. Antall høydemeter fra innfeste til toppen er 225 meter og turen tar mellom 1,5 til to timer. Hele turen inkludert Vegatrappa opp og ned tar alt fra tre til fire timer. Dette anlegget har kostet 2,1 millioner kroner. Aksjekapitalen er på vel en million kroner og Innovasjon Norge har gitt et tilskudd på 650.000 kroner. Resten er finansiert med lån. Selve anlegget er bygget av Norsk Boltefond.

Lørdag ettermiddag er det offisiell åpning med taler og snorklipping av ordfører Andre Møller. I tillegg blir det korinnslag fra Tønsberg Sangforening samt at det er mulig å gå Vegatrappa etter seremonien og booke en tur i Ravnfloget Via Ferrata.