50 søkere ville jobbe for Mowi ved Rørskjæran

Vega

Miljødirektoratet vedtok 4. april å tilbakekalle utslippstillatelsen som Marine Harvest (nå Mowi) fikk for oppdrettsanlegget ved Rørskjæran for tre år siden. Miljødirektoratet sier i sin vurdering at Vegaøyans status som verdensarvområde er den avgjørende årsaken til tilbakekallingen.