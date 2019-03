Krever bedre tannhelsetilbud på Vega

Vega

Benedicte Røren er initiativtakeren bak underskriftkampanjen for en styrking av tannhelsetjenesten i Vega kommune. Vega har en biklinikk under tannhelseklinikken i Brønnøysund. Røren har som forelder i flere år ment at tilbudet ikke er bra nok med tannlege en dag i uke til å dekke tilbudet til alle rettighetshaverne. Lørdag startet underskriftkampanjen og i løpet av dagen skrev 300 personer under.