Møller synes det er problematisk å både være styreleder og ordfører

Vega

Tirsdag formiddag er det styremøte i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv. En stiftelse som ble etablert i 2005 med 100.000 kroner i kapital. I forbindelse med at fylkeskommunens representant Kai-Erik Breivoll varslet at han skulle pensjonere seg i november i fjor, har fylkeskommunen startet en diskusjon om hvem som skal overta dette styrevervet. Før de kunne ta dette valget med å finne en erstatter for Breivoll, ville de har svar på om representanten som var valgt var en personlig representant eller om denne personen representerte fylkeskommunen. De ville også vite hvordan stiftelsen ville vurdere om fylkeskommunen eventuelt endrer rolle fra styrerepresentant til observatør. En rolle både Miljødirektoratet og Riksantikvaren har i dag.