Åpent møte om Ylvingens fremtid

Vega

Fredag 22. februar holdes det åpent møte for alle med tilknytning til Ylvingen. Initiativtakerne er Emil Casper Engebrigtsen, Linda Øverli Nilsen, Espen Moseidjord og Frida Marie Feddersen som håper mange vil komme til møtet for å dele deres tanker om Ylvingen både nå og frem i tid.

Seil Norge-sjefen og onkel vant budrunden om Himmelblå-bygget Emil Casper Engebrigtsen har gått sammen med sin onkel Erik Engebrigtsen for å oppfylle en ti år gammel drøm om å kjøpe det gamle fiskebruket og butikken på Ylvingen.

Jobber med videreutvikling

Engebrigtsen kjøpte kafeen og den nedlagte butikken på Ylvingen i fjor sammen med sin onkel og sørget for kafedrift der gjennom hele sommersesongen. Nå ønsker han å høre hva folk med tilknytning til øya ser for seg fremtiden.

«Vi er mange som bryr oss om Ylvingen og som har «vårt eget» forhold til øya. Vi som nå jobber med videreutviklingen av Himmelblå på Ylvingen ønsker å skape noe som gir verdi, er nyttig, og som skaper positive ringvirkninger for samfunnet på Ylvingen. Vi ønsker ikke å utvikle «noe» på Ylvingen uten å involvere og invitere inn dere som bor her, og dere med tilknytning til øya,» skriver Engebrigtsen i en FB-gruppe som er laget i anledning dette møtet.



Medvirkning

Han mener det er nødvendig å definere hva Ylvingen er per dags dato som reiselivsdestinasjon og hva alle med tilknytning til øya ønsker den skal være i fremtiden, for eksempel år 2025. For å finne ut av dette er folkemøtet et bidrag inn i denne prosessen.

«Vi ønsker å høre hva Ylvingen er og betyr for hver enkelt. Hva er spesielt med Ylvingen for deg? Hva setter du mest pris på? Når du snakker om Ylvingen og inviterer folk til øya, hvordan snakker du om stedet? Hva er din historie», vil Engebrigtsen vite.

Langneset natur- og friluftshavn ble registrert hos Brønnøysundregistrene i januar 2019 og har Engebrigtsen som styreleder og Espen Moseidjord og Linda Jørgine Ø. Nilsen som styremedlemmer. Engebrigtsen vil orientere om denne foreningen i møtet og håpet er å rekruttere flere medlemmer i foreningen.