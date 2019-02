Kronprins Haakon til åpning av verdensarvsenteret

Vega

I dag gjør Fylkesmannen i Nordland det kjent gjennom en pressemelding at kongefamilien blir representert under åpningen av Vega Verdensarvsenter på Gardsøya 13. juni.

– Det er flott at kongehuset er representert på den folkefesten det blir når Vega Verdensarvsenter skal offisielt åpnes. Kronprinsen vil bidra til å løfte hele arrangementet. Kong Harald, Dronning Sonja og Prinsesse Märtha Louise har besøkt Vega tidligere, men det er første gang Kronprins Haakon kommer på besøk. Det setter vi stor pris på, sier ordfører Andre Møller (AP) i en pressemelding.

Verdensarven står i sentrum i nytt bygg Vega Verdensarvsenter er i ferd med å fylles med innhold. Om få dager flytter ansatte inn i kontorene, men offisiell åpning er ennå vel fire måneder unna.

Verdensarven

Vegaøyan ble skrevet inn på Unescos verdensarvliste i 2004 som Norges første og eneste kulturlandskapsområde. Vegaøyan er også Nordlands eneste verdensarvområde. Vega har hatt en svært positiv utvikling i årene med statusen med nesten tidobling i antall besøkende fra 5.000 til 45. – 50.000 per år, nye arbeidsplasser og stor oppmerksomhet i media fra inn- og utland.

Verdensarvsenter

De siste årene har Vega kommune og Stiftelsen Vegaøyan verdensarv i samarbeid med Klima- og miljødepartementet, Nordland fylkeskommune og andre støttespillere arbeidet med å få etablert et verdensarvsenter med spennende formidling og opplevelser. Senteret skal utvikles som en regional og nasjonal attraksjon; et besøks- og kunnskapssenter for Vegaøyans unike verdensarv.

Verdensarvsenteret på Vega blir et pionerbygg i Norge; det første som bygges med utgangspunkt i autorisasjonsordningen for verdensarvsenter som ble etablert av Klima- og miljødepartementet i 2015. Sentrenes viktigste oppgave er å skape engasjement for verdensarven gjennom god formidling, aktiviteter og opplevelser. Sentrene har videre en viktig rolle i lokalsamfunnene for å bidra til lokal verdiskaping. Vega Verdensarvsenter er samlokalisert med den nye fiskerihavna. Dette gir senteret mulighet for å ta imot gjester sjøveien og utvide tilbudet for cruiseturister og andre tilreisende i båt. Ny havn gir også mulighet for å arrangere båtturer direkte fra senteret.

