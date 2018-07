Innstiller avganger til Vega

Vega

TTS melder at på grunn av fartøysrokering innstilles avgangen klokken 17.00 fra Igerøy og klokken 18.00 fra Horn fredag 27. juli.

Samtidig melder selskapet at det blir satt opp tur klokken 17.00 fra Igerøy og klokken 18.00 fra Tjøtta fredag. Like etter melder TTS at Igerøy-Tjøtta innstilles inntil videre fra fredag 27. juli.

– Dette er egentlig slik vi har gått hele uka, forklarer direktør i TTS Stein Andre Herigstad-Olsen.

Det er «Torgtind» som har tatt ekstraturene ettersom «Ramtind» midlertidig er flyttet til Tjøtta-bassenget fordi «Kjella» er på verksted.

– Når vil «Kjella» være tilbake i normal drift?

– Vi håper vi snart har en løsning her, i mellomtiden er det «Ramtind som går», sier Stein Andre Herigstad-Olsen.