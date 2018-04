Vegværingene må spare på vannet

Vega

Vega kommune har i dag sendt ut melding til alle abonnenter om å vise måtehold og å minimere sitt vannforbruk.

Kommunen skriver at drikkevannsreservoaret blir mindre for hver dag og teknisk avdeling gjennomfører tiltak for å begrense vannbruket. Det vil blant annet merkes på lavere vanntrykk.

"Med lavere vanntrykk klarer vi per i dag å unngå mer drastiske sparetiltak. Dere vil bli informert om situasjonen fortløpende", heter det i meldingen fra teknisk avdeling på Vega.