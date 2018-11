Ekstra tilskudd til Vega gamle prestegård

Sømna

Nordland fylkeskommune skriver i et brev til Riksantikvaren at de har inndratt tilskuddsmidler fra fem prosjekter som var øremerket bygningsvern i Vegaøyan verdensarvområde og buffersone. Midlene er omfordelt til to pågående prosjekter i samme område.

Får 200.000 kroner ekstra

Fylkesråden har vedtatt at det skal gis et ekstra tilskudd på inntil 200.000 kroner for å fiske taket på fjøset på Vega gamle prestegård. I tillegg er det tilgjengelige overførte midler på tilsvarende sum fra 2017. Pengene skal brukes til omlegging av skifer på fjøsen med reparasjoner av underliggende konstruksjoner. Det stilles krav om at det skal brukes samme type materialer og håndverksteknikker som opprinnelig har vært benyttet.

Forhandler med Helgeland Museum

Ordfører Andre Møller orienterte formannskapet 1. november om status for bygdetunet, eller Vega Gamle prestegård. I et møte med Helgeland Museum 15. mai i år ytret Vega kommune et ønse om at museet skulle legge frem et forslag om et overordnet formidlingsplan om tidlig bosetting.

– Vi må formidle noe som er spesielt for oss. Det spesielle vi har, som ikke så mange andre har, er tidlig bosetting. De skal lage en ramme til oss for hva de ser for seg. Men først må vi ha hus som er flidd. Nå er fjøset stelt utvendig. Vi har fått tilleggsbevilgning, vi fikk 200.000 kroner og får 200.000 kroner til. I tillegg må vi fikse huset, det begynner å bli i dårlig forfatning utvendig og det er dårlig isolert, sier Møller.

Han har hatt en dialog med fylkeskommunen om videre finansiering. I tillegg har kommunen fått en privat gave til bygdetunet på over 400.000 kroner. Nå trenger kommunen en tilstandsrapport på huset.

– Det blir nye vindu på hele huset også og taket må fikses. Dette skal dere få en sak på dette når vi kommer så langt. Det står 800.000 kroner avsatt i økonomiplanen i år og 800.000 kroner neste år, så får vi se om vi viderefører dette, sier Møller og sikter til at kommunestyret skal vedta budsjett og økonomiplan før jul.

Verdensarvsenteret åpner i juni

Møller mener det er mye på låven som kan avvendes. Inne i huset er det to fulle kontor og mye papirer.

– Jeg ønsker selv å være med på dette oppryddingsarbeidet. Noe må arkiveres, noe har historisk verdi og noe kan kastes. Alle gjenstander som er der er kommunens. Det er tørt i kjelleren og alle gjenstandene kan settes dit. Vi må sette av noen ressurser i forhold til å rydde og jeg må også ha med meg noen fra administrasjonen. Jeg anslår at 90 prosent av gjenstandene har verdi for oss, sier Møller.

Han legger til at kommunen må få på plass en formidlingsavtale med Vega verdensarvsenter. Han ser også for seg at det blir en overgangsordning med E-huset som frem til dags dato har stått for formidling av ærfugltradisjonen som er årsaken til at Vegaøyan har fått verdensarvstatus.

– I dag har vi en avtale med Helgeland Museum, men ikke med Vega verdensarvsenter, sier Andre Møller.

Det blir offisiell åpning av Vega verdensarvsenter 13. juni 2019.