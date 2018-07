Gøy med åpen brannstasjon

Sømna

Mange samlet seg ved brannstasjonen i Vik for å få sitte på med brannbil og teste ut brannslangen under Sommardagan i Sømna onsdag.

Med sirener

Venild og Sophie Johansen var med på å kjøre brannbil.

- Det var veldig gøy, sier Venild.

- Sirenene var også på, som var gøy, sier Sophie.

Ida Langås sier at dette er et høydepunkt for ungene.

- Dette er noe de gleder seg til tenker jeg. Vi er her hvert år, sier hun.

- Det er like gøy hvert år!, sier Inger Skarsmo.

Viser yrket

Benjamin Sandvær fikk prøve brannslangen.

- Det var gøy, men også litt slitsomt fordi brannslangen trakk meg tilbake, sier han.

Varabrannsjef i Sømna kommune Tor Ottesen mener at åpen brannstasjon er med på å vise yrket fra en annen side.

- Dette er med på å vise oss fra en litt mindre alvorlig side. Ungene får sitte på med brannbil og prøve brannslangen som er et høydepunkt for dem. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette og ungene trives, sier han.