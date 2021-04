Mot brødtrenden

Ledere

I den stille uke kom nyheten om at det skal bli stille i bakeriet på Salhus. Dermed er det slutt for en lang håndverkstradisjon i Brønnøysund. Kortreist brød er nå erstattet med bakervarer som reiser mange kilometer. Det betyr noe for ferskheten – og for miljøet.

Brønnøy Brød ble solgt i 1999, og etter at det ikke ble oppnådd enighet i forhandlingene med Coop ser eierne i Mo i Rana seg nødt til å legge ned i Brønnøysund. Coop har på sin side etablert et bakeri på Fauske. Det gir arbeidsplasser der, men det er en fattig trøst i Brønnøysund. Det er mulig at dette ville skjedd uansett, men det er ikke unaturlig å sette det i sammenheng med at Coop Sør-Helgeland ble til Coop Nordland. Fauske-bakeriet gir etter alt å dømme stordriftsfordeler i et hardt dagligvaremarked.

Bakeribransjen har nærmest vært turbulent i Brønnøysund de siste årene. En periode hadde vi både Rustikk, som bakte i Meieribygget, og Helgeland Bakeri, som hadde utsalg av bakervarer i Rødligården.

Utfordringen for dem som har prøvd å starte opp, er markedstilgangen. Coop er en stor aktør innen dagligvare på Sør-Helgeland, det er vanskelig å få volum på brødsalget dersom man ikke står i hyllene der.

Det er vemodig at det er slutt for baking på Salhus, som har betydd arbeidsplasser og lukten av nybakt brød lokalt. For dem som vil ha lokalt brød er det bare én ting å gjøre: å bruke sin påvirkningskraft som kunde til å bidra til at det skjer. Kundene må være bevisste på hvilket brød de velger og forberedt på at kvalitet koster.

Det rare er at utviklingen lokalt er «mot normalt». Trenden de siste årene har vært en fornyet interesse for kunsten å bake brød, og mange byer har fått kjeder som satser på å bake selv, fordi kundene er villige til å betale for kvalitet. Derfor er det paradoksalt at Brønnøysund nå skal forsynes med brød som først må ta turen fra den andre siden av Saltfjellet.

På sikt kan det derfor være at det er liv laga for lokalbakt brød. Trenden peker den veien, og både lokalbefolkning og turister bør være interessert i et bredere tilbud innen denne varegruppen. Men akkurat derfor er det desto tristere at det ikke lenger skal lukte nybakt brød på Salhus.

