Noen som har noen ekstra ferjer til låns?

Ferjekapasiteten på Sør-Helgeland er underdimensjonert. Ikke i perioden september-april, da er den antakelig overdimensjonert, men når slusene åpnes for turiststrømmen vi får inn i regionen hver eneste sommer så klarer ikke ferjene våre å ta unna. Dette er det springende punktet - årsaken til kaoset vi nå opplever. Og det er ikke nytt. Hvert eneste år de siste årene har det vært problemer allerede i pinsehelgen fordi sommerrutene iverksettes for sent. I år har problemet blitt enda verre, for nå strekker ikke sommerrutene til heller. Ekstra avganger og suppleringsferjer greier ikke å ta unna koronaferie-trafikken. Det er et faktum, og det er ikke TTS eller Boreals feil - det er fylkeskommunen som bestemmer både dimensjon og frekvens på ferjesambandene.

Vi er svært tvilende til samferdelsrådens påstand om at denne situasjonen var "umulig" å forutse i mai og juni. Kanskje ikke omfanget av krisen vi nå står i, men når koronatiltakene ble lettet og alle ble oppfordret til å reise i eget land på ferie så burde fylkets øverste politiske ledelse ha skjønt at det kunne bli problemer. Ferjene har vært for små tidligere år også om sommeren, det er ikke nytt. Man burde hatt en bedre plan. Om ikke annet intensjonsavtaler på ferjer og sonderinger for å hente inn sjøfolk hvis korona-boomen skulle slå til for alvor. Det ble ikke gjort og nå står vi her. Noen ekstra avganger innenfor normal rutetid holder ikke. Det blir en dråpe i havet.

For å håndtere situasjonen som vi nå står oppe i så måtte man hatt større ferjer enn dagens både på Vega-sambandet, Vennesund-Holm og Tjøtta-Forvik. Med materiellet man har i dag så må ferjene gå nærmest kontinuerlig for å ta unna alt, og da må settes inn flere folk. Det går ikke an å ivareta kjøre- og hviletidsbestemmelsene samtidig som man kjører nærmest døgnkontinuerlig med antallet sjøfolk man har i dag. Å få tak i større ferjer og masse sjøfolk på kort varsel er ikke mulig. Selv om man hadde hatt noen måneder på seg så er det lite sannsynlig at det hadde gått. Dermed må vi bare ri av stormen, og tåle omdømmeknekken dette vil påføre regionen.

Vi håper imidlertid at dette blir en vekkerklokke for politikere både på fylket og i regjeringen. Hvis vi skal slå oss på brystet over hvor flott det er her og invitere folk fra hele verden hit for å feriere så fordrer det samtidig at vi har en plan for, og penger til, å sørge for at de kan ta ferja når de kommer. Infrastrukturen vi har i dag tåler ikke påkjenningen om sommeren - og slik kan vi ikke ha det i årene som kommer. Det er gode planer på gang for Holm ferjeleie og ny, større ferje på Vennesund-Holm. Men det må antakelig enda sterkere lut til for å takle framtidens sommere.