Nødvendig gjennomgang

Ledere

Den påtroppende Oljefond-sjefen Nicolai Tangen er i hardt vær. Denne gangen er det sterkere vind enn de to vindkulene etter ansettelsen. At han blandet seg inn i politikken da han kom med en uttalelse om arveavgift blir feil, men tilgivelig. Uttalelsen falt i en sammenheng om hva som var best for hans egne barn. Det har også vært skrevet om Tangen-investeringer i skatteparadiser. Tangen må sørge for at han plasserer sine verdier i tråd med norsk lov og de etiske standardene til Oljefondet han skal lede.