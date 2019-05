Handling og holdninger

Ledere

TTS-direktør Stein Andre Herigstad-Olsen fikk spontan jubel fra publikum da han under sin 17. mai-tale oppfordret til å handle lokalt istedenfor på nett. Det er en problemstilling verdt å tenke over for dem som ønsker vareutvalg og arbeidsplasser lokalt.

Varehandelen er under press, både i lille Brønnøysund og andre steder. De siste tiårene har vært kjøpesentrenes tiår, men de merker nå økende konkurranse fra netthandel. I Brønnøysund har Havnesenteret valgt å møte dette med utvidede åpningstider, et trekk som viser at de har tenkt å ta opp kampen med de døgnåpne nettbutikkene. Det er positivt, for et levende sentrum er attraktivt for både turister og fastboende. Havnesenteret og Miljøgata er ikke bare butikker, men også vårt felles byrom, hvor vi ferdes og møtes. Men som er avhengig av levende butikker, kafeer og utesteder.

Det er naturligvis lov å handle på nett. Noen ganger ønsker man noe helt spesielt eller nisjepreget, andre ganger kan det være mye å spare. Men det hender også at prisforskjellen er liten eller at man ikke har sjekket utvalget lokalt. Da kan man med fordel gi de lokale butikkene en sjanse og slik bidra til at butikken også finnes neste gang man skal ha noe. Samtidig legger den nye konkurransen press på butikkene: De må tilby fagkunnskap og service på et nivå nettbutikkene ikke greier. «Vi har mishandlet kundene i altfor mange år», sa den nye Jernia-sjefen i et intervju i februar i år. Han viste til at mange i detaljhandelen har forsømt sin service- og rådgiverolle. Han hadde et poeng. I en fysisk butikk må man kunne finne de som gir gode råd, som kan reparere, forklare og veilede. Det er butikkenes fordel, som de må dyrke.

Inntil videre har vi også den momsfrie tollgrensen på 350 kroner, som regjeringen har sagt skal fjernes 1. januar neste år. Det er helt på sin plass, for den er konkurransevridende. Det er ikke rettferdig at en vare som kjøpes til 349 kroner i Brønnøysund er momspliktig, mens samme vare kjøpt på nett in utlandet ikke er det. Her må regelverket bli rettferdig, slik at begge varene er momspliktige. Dette må kombineres med smidige selvfortollingsløsninger, slik at det ikke blir uforholdsmessig dyrt å fortolle disse varene. Konkurransen blir uansett hard i varehandelen framover – da bør den i det minste være rettferdig.