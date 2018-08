Leder: Hovmod står for fall

Ledere

Denne uka begynte med en statsråds avgang. Per Sandberg går av etter et par ukers storm om en mildt sagt lite gjennomtenkt Iran-ferie. Kjærlighet gjør blind, heter det. Det er likevel nesten ikke til å tro at en så erfaren politiker - som har verv helt i toppen av både regjeringen og partiet Frp - kan finne på noe slikt. Han reiste til Iran på ferie med sin nye norsk-iranske kjæreste uten å varsle Statsministerens kontor - slik han er pålagt, og tok samtidig med seg mobiltelefonen - som han uten tvil ville fått pålegg om å legge igjen hjemme, hvis han i det hele tatt hadde fått velsignelse til å reise. Underveis rakk han blant annet å feire nasjonaldagen i landet, og dermed indirekte også prestestyrets overtakelse av landet. Når han konfronteres med dette er ryggmargsreaksjonen å refse media og avfeie enhver kritikk.

Sandberg blir dermed den andre Frp-statsråden som går av etter å ha fått massiv kritikk for åpenbare feil på under et halvt år. Sylvi Listhaug gikk som kjent av i mars, etter en besynderlig Instagram-melding der hun stemplet hele Arbeiderpartiet som et terrorist-vennlig parti. Dette toppet hun med en rekke pinlige opptredener på Stortingets talerstol der hun - helt åpenbart - kom med beklagelser hun egentlig ikke mente. Listhaug bekreftet for så vidt også i etterkant at hun faktisk ikke var lei seg for instagram-meldingen som stort sett alle politikere i Norge fordømte.

Utover å representere partiet Frp har Sandberg og Listhaug til felles at de i utgangspunktet virker å være overbevist om at det de gjorde var greit. Sandberg var både selvsikker og arrogant i sine første uttalelser knyttet til Iran-ferien. Han slo fast at han hadde full kontroll på egen sikkerhet siden «han hadde vært på ferie før», og at medier og andre for øvrig ikke hadde noe med dette siden han hadde reist på tur «som privatperson». 58-åringen stilte seg også totalt uforstående til at hans besøk i og uttalelser om Iran kan ha blitt tolket som støtte til regimet. Det virker imidlertid som at alvoret til slutt sank inn også for Sandberg, som etter hvert innrømte og beklaget at han hadde gjort feil - og som mandag trakk seg som fiskeriminister i Norge.

Statsministeren har helt rett i at det er lov å gjøre feil i Norge. Allmennheten får neppe noen gang vite de fulle konsekvensene av statsrådens Iran-ferie med mobiltelefon. Den tidligere sjefen for etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, mener Sandberg har utsatt både seg selv og andre for risiko. Derfor er det riktig at Per Sandberg går av. For slik er det også i Norge; noen feil får også konsekvenser for den som har feilet.