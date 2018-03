Leder: Thon må levere

Ledere

I 2012 fikk Olav Thon Brønnøy kommunes næringspris. «Det er synd vi bare kan gi ham den én gang», sa en av kommunestyrerepresentantene da. Men det spørs om Thon hadde fått den på ny i dag. For de Thon-eide hotellene i Brønnøysund er blitt oppfattet som en bremsekloss for næringsutvikling. Ett hotell er nybygd, et annet kjøpt opp og lagt ned (med noen små unntak) og flyplasshotellet har åpent kun i perioder.

Lite hotellkapasitet gjør det vanskelig for offshoreaktiviteten ved helikopterbasen. Oljearbeidere Brønnøysunds Avis snakket med før helgen fortalte at det diskuteres blant dem om ikke vår konkurrent Kristiansund hadde vært et bedre sted å fly ut til Aasta Hansteen og de andre feltene fra. Selv om det er politisk forankret at Brønnøysund skal være helikopterbase, så er det alarmerende dersom Brønnøysund er i ferd med å få et rykte som byen hvor offshorearbeidere og andre sliter med å få overnatting.

Problemet har vært merkbart helt siden offshoreaktiviteten tok seg opp igjen i fjor høst. Derfor var på tide og helt på sin plass at Morten Thorvaldsen, Thon-gruppens hotelldirektør, besøkte Brønnøysund i helgen. Han har også noen signaler vi må ta til oss. Ifølge Thorvaldsen er det fortsatt utfordrende å drive hotellene lønnsomt i Brønnøysund. Belegget er på totalt 60 prosent – varierende fra 30 prosent en vanlig helg til tirsdager og onsdager hvor dårlig vær plutselig kan føre til at mange offshorearbeidere trenger rom på svært kort varsel.

Det sagt, så er Thon en av landets største hotellkjeder. Det skulle borge for at kjeden at den også har kompetanse og erfaring nok til å takle denne type krevende drift. Foreløpig har vi fått løfter. Nå forventer vi at Thon leverer etter aller beste evne, slik at det legges optimalt til rette for offshoretrafikken som er en viktig del av verdiskapningen på land fra offshoreaktiviteten utenfor kysten vår.