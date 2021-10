Tomtespørsmål - Helikopter

Debatt

Våre kommuner Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad insisterer på at plassering av et nytt hovedsykehus er lokalisert slik at de nye redningshelikoptrene Sar Queen kan lande uproblematisk.

Våre kommuner mener at tryggheten for befolkningen på hele Helgeland henger tett sammen med at de løsninger som overordnet er valgt for redningstjenesten nasjonalt, også har prioritet i en ny sykehusstruktur på Helgeland. Det er ingen logikk i at man har klare tidskrav før et helikopter skal være operativt, mens man i andre enden av oppdraget kan tillate seg å velge løsninger som ikke er optimalt for pasienten og sløser bort tid som i enkelte tilfeller kan vise seg å bli fatalt.

Vefsn sykehus som akuttsykehus er besluttet avviklet. For befolkningen på innlandet vil det være av vesentlig betydning at de nye helikoptrene som er de eneste som kan fly problemfritt mellom kystklima og innlandsklima kan lande på hovedsykehuset.

Det er en betydelig trafikkmengde langs kysten av Nordland. Næringer som havbruk, fiskeri, turisme, verftsindustri og olje er stor på Helgelandskysten. Vi ser også en økende passasjer- og stykkgodstransport. På innlandet er det tung industri, E6 og et omfattende skogbruk.

Vi har i løpet av de siste par årene hatt til dels store hendelser på kysten som har satt vårt nasjonale redningsapparat på prøve. Helikopter er en vesentlig innsatsfaktor ved uønskede hendelser. På strekningen mellom Levanger og Bodø er det ingen akuttsykehus pr i dag som kan betjene det nye redningshelikopteret. Vi er i ferd med å lande en ny sykehusstruktur på Helgeland og da må man ta høyde for fremtidens akuttransporter. Selv om antallet oppdrag

med større helikopter i dag er lavt ved våre lokale akuttsykehus er det viktig at man ikke lager begrensninger i fremtidens struktur.

For å si det som vår kommende statsminister i vedlagte reportasje: «Støre er klar på at Stortinget er nødt til å bevilge penger til ny landingsplass ved sykehuset.– De pengene må komme slik at det er mulig å ta i bruk dette tilbudet som dette langstrakte landet vårt trenger. Han er også klar på dette må skje for at innkjøpet av nye helikoptre skal kalles en suksess. – Hvis det ender opp med dårligere beredskap, har vi gått helt feil.»

Akseptabel reiseavstand med helikopter når det haster som mest vil ha stor betydning for befolkningen, og også være en udiskutabel fordel for rekrutteringen i kommunehelsetjenesten, spesielt for de kommunene som ligger mindre sentralt til.

Helgeland 09.10.21

Peter Talseth

Ordfører

Alstahaug kommune

Eilif Trælnes

Ordfører

Brønnøy kommune

Nils Jenssen

Ordfører

Dønna kommune

Ellen Schjølberg

Ordfører

Grane kommune

Harald Lie

Ordfører

Hattfjelldal kommune

Elbjørg Larsen

Ordfører

Herøy kommune

Ivan Haugland

Ordfører

Leirfjord kommune

Liv-Marit Haraldsvik Reitan

Varaordfører

Sømna kommune

Berit Hundåla

Ordfører

Vefsn kommune

André Møller

Ordfører

Vega kommune

Torhild Haugann

Ordfører

Vevelstad kommune

Stortingsflertallet uenig med regjeringens plan for ny helikopterbase Regjeringen foreslår å opprette en ny sivil redningshelikopterbase i Tromsø, men et flertall på Stortinget vil at Forsvaret skal drive basen, skriver VG.

Anbefaler å bruke Stokka for nye helikoptre Inntil nytt sykehus med landingsplass for de nye redningshelikoptrene er på plass, anbefaler både 330-skvadronen og Helgelandssykehuset å bruke Stokka Lufthavn.