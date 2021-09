Et notat etter et besøk med sørgående Hurtigrute

Debatt

Kl 15 kom vi til Brønnøysund. Her finnes opplysninger om alt næringsliv og alt som ellers foregår i kongeriket. Fordi Brønnøysund ligger temmelig nøyaktig midt mellom Lindesnes i sør og nordkapp i nord har myndighetene bestemt at dette er det riktige sted å etablere registeret over det meste som skjer i Norges land, det såkalte Brønnøysundregisteret.

Kaien og bebyggelsen frem mot kaien var preget av en lang rekke massive nye bygninger som virket som en tett mur mot byen innenfor. Det var vel to timer til vi igjen skulle forlate dette anløpsstedet. De fleste tok en tur på land. Jeg ruslet litt langs kaien og deretter litt inn i gatene bak den massive bygningsmasse som effektivt sperret for kontakten med sjøen og kaien. Trivelige og helt ordinære hus og hager lå i rekker med stuevinduene vendt mot det som en gang hadde vært utsikt mot sjøen og sundet med de lave vakre holmene på andre siden av sundet. Kanskje er det begeistringen for å ha fått tildelt så mange statlige arbeidsplasser som har fått byens myndigheter til å tillate denne ødeleggelsen av et potensielt trivelig bymiljø.

Vi forlater Brønnøysund klokken 17.30. Utseilingen går gjennom trange sund omgitt av svært lave holmer som alle er kledd i løvtrær som er begynt å få høstfargene sine.

Einar Aasmul

Alversund