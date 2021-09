Varsku her: Lærermangelen i Norge er dramatisk

Debatt

Den 13. september er det valg.

Tro hva partiene har på salg?

I dette diktet mitt fokus er,

på utdanning og skole især.

Hva er så ståa i norsk skole?

Har vi lærere nok til Marit, Kari og Ole?

Nei, lærermangelen i skolen er dramatisk stor,

og vi er mange som lenge har ropt varsku i kor.

Regjeringspartiene, nei, de vil ikke høre,

selv om søkertallene til lærerutdanningene daler, de holder for øret.

Minister Melby i spissen sier videreutdanning og avskilting av erfarne lærere er tingen.

I så fall må lærerne klones, for dette regnestykket forstår simpelthen ingen.

Når vi først er inne på matematikk,

så er kravet om 4 i rekrutteringsøyemed, svært dårlig taktikk.

Kravet har bidratt til å utestenge mange lærerstudenter som var veldig motiverte.

Mens bruken av ukvalifiserte som underviser våre barn, blir lett klarerte.

Lærermangelen i hele Norge er stor,

spesielt i Distrikts -Norge, der mange av oss også bor.

Nedleggelsen av den godt fungerende lærerutdanningen på Nesna med regjeringspartienes velsignelse, er for en molbohistorie å betegne.

Selv Victor Normann med sin rapport i Distriktsdemografiutvalget, syns nedleggelsen er for dårlig distriktspolitikk å regne.

I valgkampen har jeg fulgt med på mange debatter.

At regjeringa her ikke vil erkjenne at Norge har lærermangel (på tross av at tusenvis av norske elever hver dag blir undervist av ukvalifiserte som mangler lærerutdanning) er noe jeg ikke fatter

Ei ny regjering må sørge for å sikre skolene profesjonell bemanning,

fordi alle elever i hele landet fortjener et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud- ja det er ei sanning!

Godt valg!

Merethe Paulsen Blomstervik

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Brønnøy