Debatt

Det nærmer seg stortingsvalg, og kampen om stemmene er for alvor i gang. Med et politisk landskap i stadig endring og overveldende mengder med informasjon tilgjengelig kan det være vanskelig å få oversikt, og bli klok på hvilket parti som passer nettopp deg best. De senere årene har den såkalte valgomaten blitt mer og mer populær, og du finner den hos de fleste store nyhetsnettsteder som bl.a. NRK, Dagbladet og VG. At et digitalt verktøy som forenkler virkeligheten så til de grader kan få så mye makt, er både fascinerende, men også skremmende. Denne makten skal man ikke undervurdere nå på oppløpet av høstens stortingsvalg. Selv om meningsmålingene den siste tiden tyder på et regjeringsskifte, så er det fortsatt mange som ikke har bestemt seg, og svært mange som benytter seg av valgomaten. Politikk er vanskelig, og vi mennesker elsker det enkle. Og hva er vel ikke mer appellerende enn å droppe å lese seg opp på valgprogram og partipolitiske planer, og heller ved hjelp av noen få enkle tastetrykk få svar på store og vanskelige spørsmål som: hvilket parti passer for meg og hvem bør styre landet?

Jeg tror det er god grunn til å ha en viss kritisk sans før man går hen og stoler blindt på disse digitale verktøy. Når politiske ståsted, ideologier, meninger og argumenter forenkles, og kokes ned til enkle påstander med polariserte og unyanserte svaralternativer så kan ditt politiske ståsted vippes, og det er en reell fare for at du sitter igjen med et svar fra valgomaten som ikke er i tråd med hva du i utgangspunktet hadde tenkt. Men valgomaten har vel rett den?

Det er et viktig valg vi har foran oss til høsten, og det sentrale spørsmålet jeg håper alle stiller seg er: Hvilket parti vil gjøre det beste for stedet der du bor? Hvilket parti har den beste distriktspolitikken? For det er nettopp der både sømnaværinger og brønnøyværinger bor – i distriktet! Vi har nå bak oss snart 8 år med borgerlig regjering ledet av Høyres Erna Solberg, med Frp som støttehjul. Er det en ting de har klart så er det å gjøre livet på bygda vanskeligere å leve. Reform etter reform er gjennomført og sentraliseringen har skutt fart. Høyrepolitikken har medført både distriktsopprør, kystopprør, bondeopprør og vi har fått en bunadsgerilja. Det er en kamp for å få beholde tannklinikker, det er en kamp å få beholde videregående linjer, lensmannskontor er nedlagt, nav er sentralisert, lærerhøyskolen på Nesna måtte ofres etter å ha levert kompetente lærere til Helgeland gjennom 100 år! Kommuneøkonomien er trangere enn noensinne, og våre folkevalgte tvinges stadig vekk til å gjøre umulige prioriteringer. Hva skal legges ned neste gang? Barneskolen eller enda flere sykehjemsplasser?

For hvilket Norge vil vi egentlig ha? Vil vi ha et Norge der vi tar hele landet i bruk og har tjenester nært folk? Et Norge med levende bygder og gode lokalsamfunn som kan stimulere til vekst og motvirke fraflytting? Eller går vi for 4 nye år med sentralisering, privatisering og skattekutt til de rikeste som første prioritet?! Norge er et land med en utfordrende geografi og store avstander, der folk bor spredt. Men behovet for tjenester nært er gjeldende uansett om du bor i Oslo eller på Sømna.

Jeg vil oppfordre deg som velger til å være nysgjerrig fremover mot valget, og ikke legge din fulle lit til valgomaten fra mediehusene. Du må gjerne bruke de, helst da flere, men tenk på de som et supplement til andre kilder, og ikke la de være fasiten. Gjør litt grundigere undersøkelser enn som så. Og gjerne ta en prat med en av våre engasjerte lokalpolitikere hvis du er usikker. Dette er godt kompetente folk som kjenner hvor skoen trykker, og ikke minst hvordan den sentrale politikken påvirker nettopp stedet der du bor.





Elaine Nygård Lande,

Sømna Senterparti