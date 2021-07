10 år er gått! Vi skal aldri glemme!

Debatt

Kan du miste dine venner

for din tanke og din tro...

og stå ensom når dem brenner

fellesskapets trygge bro?

(ukjent forfatter)

For 10 år siden den 22. juli 2011 var jeg med familien i Dubrovnik. Mitt eller vårt lille land – Norge, var plutselig på nyhetene verden rundt. Vårt lille land opplevde et forsøk på å «brenne fellesskapets trygge bro», først i regjeringskvartalet, så på Utøya. 77 mennesker som var på Utøya for sin «tanke og sin tro», kom aldri tilbake.

Virkeligheten var uvirkelig, en virkelighet som til da ikke eksisterte i lille fredelige Norge. Vi fulgte nyhetene tett og var i sjokk.

I tiden som fulgte ble det snakket mye om kjærlighet, om at demokratiet - folkestyre - det frie ord - var satt på prøve.

På Brønnøysund videregående skole har vi sist år arbeidet med et prosjekt Mer demokrati, mer humanitet. En del av prosjektet var et foredrag av Lisa Marie Husby. Hun var en av ofrene som overlevde Utøya. Lisa Marie sin sterke historie rørte meg og mange andre. Hun ga oss klare forestillinger, mentale bilder og en liten flik av den frykten - som de som var på Utøya opplevde. Kampen for overlevelse, tankene og tilfeldighetene om hvem som fikk leve og hvem som døde. Lisa Marie tok oss også inn i tiden etter en slik traumatisk opplevelse og i tanker om psykisk helse i livet videre. Hvordan reise seg opp når livet er hardt og mørkt, hvordan komme videre - med et godt liv? Med vantro hørte vi på fortellingene om hva ofrene også har opplevd av sjikaner i tiden etter Utøya.

Nå er 10 år gått, og vi skal aldri glemme!

Vi skal og må arbeide for gode demokratiske verdier og prosesser, og for at unge vil engasjere seg i politikken. Det trenger vi, i Norge og i verden.

Elevene på BVS ønsket å markere 10 år etter med et kunstverk av hender. Avslutningen av prosjektet ble en live-sending som ble streamet på grunn av koronaen. Gisle Brekke Arntzen har laget en filmsnutt fra dette som dere kan se her:

Kan du smile gjennom tårer

Når din drøm blir knust til støv?

Kan du skimte nye vårer

gjennom høstens visne løv?





Sylvi Halseth,

rektor ved Brønnøysund videregående skole