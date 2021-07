Åpent brev til Brønnøy kommune ang. regjeringas oppfordring om å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO i vaksinekøen

Utdanningsforbundet håper at kommunen ser viktigheten av at ansatte i barnehager, skoler og SFO blir fullvaksinerte før skolestart slik at vi klarer å starte opp på grønt nivå til høsten til det beste for både barn, elever og ansatte

Debatt

Nå er det bestemt at alle skoler skal åpne på grønt nivå til høsten, samtidig som den smittsomme Deltavarianten sprer seg hos barn og unge. På nyhetene 7. juli kom FHI (Folkehelseinstituttet) ved Camilla Stoltenberg med en sterk advarsel om at innen skolen starter i august, vil det være Deltavarianten som har tatt over all spredning. Regjeringa har derfor oppfordret kommunene til å prioritere de ansatte i barnehager, skoler og SFO i vaksinekøen etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert. Samtidig har ECDC (Europeisk senter for sykdomsforebygging og kontroll) sagt at vi bør opprettholde tiltak på det nivået vi var på før sommeren, frem til flere er vaksinert med to doser.

Utdanningsforbundet har skrevet brev til Brønnøy kommune etter at denne oppfordringa kom, og det samtidig ble gjort kjent at både Pfizer og Moderna vil levere dobbelt så mange vaksiner til Norge i august enn egentlig planlagt. På bakgrunn av dette, spurte vi kommunen om den ville sørge for å prioritere at flest mulig av de ansatte i barnehager, skoler og SFO får sin andre dose før skolestart i august?

Svaret fra kommunen lød følgende: «Hei, vi prioriterer iht. FHI sine retningslinjer og får vi flere doser slik det er antydet, vil det bli flere som får vaksine av ansatte i oppvekst».

Det er bra, men skulle sant bare mangle! Spørsmålet vi ville ha svar på er om kommunen kan gjøre et forkortet intervall mellom første og andre dose, slik at flest mulige av ansatte i oppvekst kan være fullvaksinert til nytt barnehage- og skoleår starter til høsten? Jeg har medlemmer som har tatt kontakt og som med over ett år med frykt for å bli smittet på jobb, nå gruer seg til skolestart og vurderer sykemelding.

De ansatte i oppvekst er veldig utsatte i jobben sin, de er i førstelinjetjenesten og jobber helt ubeskyttet; 1. meters avstand er umulig å opprettholde og munnbind er heller ikke anbefalt i kommunikasjon med barnehagebarn og i undervisningssammenheng. Utdanningsforbundet vil på nytt be Brønnøy kommune vurdere å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO ift. andre vaksinedose, fremfor for eksempel personer som tross alt er heldigere stilt og har anledning til å jobbe beskyttet på hjemmekontor eller har annen form for skjerming mot koronasmitte. Vil Brønnøy kommune gjøre det?

Utdanningsforbundet håper at kommunen ser viktigheten av at ansatte i barnehager, skoler og SFO blir fullvaksinerte før skolestart slik at vi klarer å starte opp på grønt nivå til høsten til det beste for både barn, elever og ansatte.





Merethe Paulsen Blomstervik

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Brønnøy