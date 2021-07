Debatt

Her ser vi Høyres sanne ansikt, i stedet for å ta innover seg lønnsomheten i norsk landbruk, så gjør de det til en kamp om hvem som har greid å legge ned flest mulig gårdsbruk!

Hadde Høyre med sine landbruksnettverk ment noe av de fine ordene de strør om seg med så hadde de kommet på banen og lagt opp til at den norske bonden kunne ha en god økonomisk hverdag, den gang ei, de bidrar heller i norgesmesterskapet i nedlegging av norske gårdsbruk.

Som bonde kjenner jeg at det er så strammet til at lysten til å stå opp hver dag er blitt slitsom. Det blir ikke bedre av at vi har rikspolitikere som ikke tar innover seg at når melkeprisen har stått standby siden 2000, da jeg overtok selv, så har kostnadene eksplodert! Et eksempel: Dieselprisen i 2000 var 1,82 pr liter, i dag er den 8,40 før mva. Samme melkepris, 5,50, skal dekke opp diesel, verkstedtime som har økt fra 400 per time til 1.100-1.200 pr time, regnskapsføring koster 590- 800 per time, dyrlegen har økt til snart tusenlappen i honorar, men den samme 5,50 skal betale dette.

Er det så fordømt vanskelig for den norske regjering og norske rikspolitikere å forstå dette? Hvis dere ikke evner å forstå dette så bør dere tenke dere om dere skal stille til valg , dette er så enkel matematikk at selv jeg som enkel bonde forstår at dette kan ikke fortsette, dette fører at norsk landbruk kommer til å forsvinne, folk har ikke helse til å leve under så dårlige vilkår, nå må dere våkne rikspolitikere og gjør noe, før det er for sent!

Roy Helge Dahle

Lokallagsleder Sømna Senterparti og bonde!