Demensomsorg i Sømna

Debatt

Helt fra Sømna omsorgssenter ble bygget, har Sømna vært en foregangskommune når det gjelder tilbudet til sine demente innbyggere.

Kommunen sørget for skjermede avdelinger og sansehage. Dette var et resultat av viten om at diagnosen demens var en så spesiell sykdom at de nye tiltakene var påkrevet. Denne kunnskapen gjorde at kommunens spesielle ivaretakelse av demenspasienter ble nærmest et mønster for andre kommune både lokalt og sentralt.

Men det vi nå er vitne til gjeldende omsorgen for kommunens mest sårbare beboere, gir grunn til bekymring, både på kort og lang sikt.

Det er vel kjent at kommunal omsorg for demente innebærer økte ressurser i forhold til det «vanlige» omsorgsbudsjettet. Dette fordi bygningsmessige fasiliteter må tilrettelegges, ansatte som utfører tjeneste i forhold til demente skal ha grunnleggende opplæring i demens, samt at pleiefaktor på demensavdelingen bør være noe høyere enn i sykehjemsavdeling. Tid til omsorg og nær kontakt er sentralt i denne type omsorg.

Dette er forhold som Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har påpekt som så nødvendige tiltak at kommunen hvert femte år skal utarbeide en såkalt Demensplan. Den første skulle være Demensplan 2015, og den som skal gjelde nå er da Demensplan 2020. Denne planen skal da være retningsgivende for de utfordringer i demensomsorg som kommunen står overfor.

Bekymringen gjelder kommunedirektørens kommentar i BA 25. mai der vi får opplysning om at Demensplan 2020 for Sømna kommune er under utarbeidelse og vil bli ferdigstilt i løpet av året, altså nåværende 2021.

Altså er dette viktige plandokumentet direkte nedvurdert av kommunens administrasjon.

Og før denne planen var ferdig og godkjent av politikere, så ser det ut som om svært viktige vedtak om endringer i demensomsorgen i Sømna ble foretatt av administrasjonen i kommunen allerede november eller desember 2020. Gjennom vinteren har vi observert at en skjermet demensavdeling er blitt tømt uten tanke på fremtidige økte innleggelsesbehov. Antagelig er dette den sykehjemsavdelingen som skal nedlegges ifølge kommunedirektøren i samme avis. En plausibel forklaring på slikt hastverksarbeid må kanskje være et presserende behov for å forsøke å innhente noe av en mulig budsjettmessig underdekning på pleie og omsorgsbudsjettet? Det er nok enklest da å innhente dette på en avdeling der beboere ikke er i stand til å komme med innsigelser eller protester. Slik oppfattes situasjonen på Sømna omsorgssenter nå. Å legge ned en avdeling oppfattes også som svært lite gjennomtenkte og lite fremtidsrettede ordninger.

Samtidig så er det god grunn til gi en uforbeholden ros til personalgruppen av helsefagarbeidere, assistenter og sykepleiere for det empatiske og omsorgsfulle arbeidet de daglig utfører på Sømna omsorgssenter. Stor ros til alle!

Det virker svært påfallende at Sømnas kommunedirektør i samme avis av 25. mai griper direkte inn i fagpersonalets oppgaver gjeldende oppsett av turnus og vaktplaner. Han sier vitterlig: «vi må ha en mer effektiv turnus». videre: «vi må ha større elastisitet i personalgruppen».

Det vil etter mitt syn være rart om ikke yrkesgruppens fagforening synes at denne direkte inngripen i deres fagfelt vil føre til en reaksjon.

Sømna, i likhet med mange kommuner, står overfor økende utfordringer i synkende innbyggertall, økt antall eldre, forekomst av demens er økende i befolkningen. Det må være åpenbart at disse utfordringer kan Sømna kommune ikke løse med kommunedirektørens forslag om å jobbe smartere, endre på personalgruppen, ha en mer effektiv turnus, nedbygge demensavdelinger osv. osv.

Allerede i 2017 uttalte Sømna kommune i kunnskapsgrunnlaget for dette året: «Ut fra aldersutviklingen må ressursøkningen skje i eldreomsorgen.»

Skal Sømna fortsatt gi sine demente beboere et tilrettelagt og verdig tilbud i den siste fase av deres liv, må nok kommunens folkevalgte uansett politisk ståsted, være villig til å se direkte i øynene at kommunal omsorg koster, og demensomsorg koster noe mer på grunn av kompleksiteten i sykdommen. Dette faktagrunnlaget må være utslagsgivende for de disposisjoner som Sømnas folkevalgte foretar både i dag og i årene framover.

Jeg håper og tror at et politisk handlekraftig kommunestyre i Sømna ser sitt klare ansvar og bringer demensomsorgen i kommunen tilbake til det høye nivå som kommunen i mange år har vært kjent for.

Arild Aune