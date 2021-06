Om jazz og Dass

Debatt

På 1600-tallet bodde det en landskjent musiker på Helgeland.

Hans navn var Petter, og han var særlig kjent for å spille trompet, nærmere bestemt på Nordlands trompet.

I ettertid er det stilt spørsmål til hvorvidt han spilte godt eller dårlig. Det er det vanskelig å fastslå konkret fordi ingen nålevende person har hørt ham spille. Noen tror han spilte godt, mens andre hardnakket mener at han spilte så dårlig at det faktisk ble opphavet til hans etternavn. Men heller ikke dette er det lett å dokumentere. Mer om dette senere.

Ronny Spaans mener at Petter Dass fortjener den ærefulle tittelen Nordnorsk opprører. (BA den 20.6.). Han belegger dette utrolig nok delvis på bakgrunn av et foredrag av Nils Magne Knutsen under årets Petter Dass dager på Alstahaug. Her gjentar faktisk NM Knutsen ikke mindre enn fire ganger at Petter Dass ikke var noen opprører. Det var vel forøvrig noe av det klokeste den samme Knutsen lirte av seg i et ellers kaotisk foredrag. Nok om det.

Spaans begrunner ellers sitt postulat ved å påpeke at Dass stilte seg bak et nordnorsk krav om å oppheve det Bergenske handelsmonopol som hersket i den nordlige landsdelen på 1600-tallet. Her får Spaans seg til å hevde at Dass talte hele landsdelens sak gjennom følgende sitat; “ Då tenkte Dass på alle nordlendingar, samar, fiskarbønder, embetsmenn, og andre”.

Det er ikke mindre enn imponerende at Spaans kan vite hvem Petter Dass faktisk tenkte på for for snart 340 år siden, men har han rett?.

Petter Dass, denne GUds øyesteen var som kjent søkkrik. Sannsynligvis var han i store deler av sin karriere den rikeste sogneprest i landet. Han var ellers kjent for sin eventyrlige diktning, sitt ritt på fanden til Kjøbenhavn, og for sitt forsvar for heksebålenes nødvendighet. Petter Dass var en prelat som ikke viste nåde for sine leilendinger. Disse ble tvunget til å betale sin prestetiende, sin kirketiende og i tillegg fisketiende sjøl i uår. Petters leilendinger ble til tider satt i en bunnløs gjeld til sin jordeier. Petter var i tillegg presten som ivrig manet sine sognebarn til uinnskrenket underkastelse av all myndighet.

Å utnevne denne maktpersonen, som i alle henseende viste mest omsorg for sin egen økonomi og vellevnet, krever gode og sterke argumenter.

Her synes jeg med all respekt Ronny Spaans opererer på syltynn is.

Sjøl om Petter Dass var en mester til å dikte, fritar det han ikke for andre svært uspiselige holdninger. For egen del vil jeg hevde at det er mer sannsynlig at Petter Dass etter å ha mistet sin jekt i et forlis på Stadthavet i 1692, primært argumenterte for et nordnorsk handelssted og kortere føringsvei for fisken på egne vegne og for egen vinning. Senere forskning har dokumentert utover enhver tvil at det var dette Petter Dass var best på. Det forhindrer sjølsagt ikke at også andre handelsmenn og sågar fiskere var enige i Petters kamp mot Bergensmonopolet, men at Petter Dass var en forkjemper for allmuens kamp mot overmakta, det finns det svært lite belegg for.

På den bakgrunn hevder jeg altså at min påstand om at Petter Dass var dårlig til å spille trompet, er like gyldig som førsteamanuensens postulat om Dass som en nordnorske opprører.

Nå har som kjent også Lillebjørn Nilsen omtalt fenomenet jazz og Dass. I sin sang til Tante Beate heter det at jazzen gikk i dass ved Django Reinhardt. Kanskje tok Lillebjørns Tante også feil?

Heller ikke dette får vi vite sikkert, for tanta til Lillebjørn har også forlatt oss.

Nei, nå ble det mye jåss her... Beklager.

God sommer.

Iver Dreiås