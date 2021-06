Debatt

I Sømna sitter Senterpartiet med suveren politisk makt, med rent flertall av de folkevalgte. Dette kunne borge for godt styre og stell i kommunen dersom partiet virkelig fulgte sine sentrale mantra om desentralisering og tilrettelegging for å ta hele landet i bruk, som lokalt skulle bety å ta hele kommunen i bruk.

Men i den pågående saken om barnehagen i Vik har partiet selvforskyldt havnet i en krampaktig fastlåst posisjon som uvegerlig vil resultere i det motsatte, nemlig sentralisering. Om partiet ikke korrigerer kursen eller blir tvunget til dette av en sterk folkeopinion, vil all kommunal barnehagedrift om ikke lenge være samlet på Berg.

Noen vil sikkert protestere og påpeke at partiet både i formannskap og kommunestyre tvert imot trosset kommunedirektørens anbefaling om sentralisering i et felles oppvekstsenter ved Berg skole, og sto fast på sitt opplegg for ny barnehage i Vik. Nå er det bare slik at det er vesensforskjell mellom standhaftighet og strutsepolitikk. Å nekte for harde fakta er som strutsen å stikke hodet dypt i sanden når fare oppstår.

Det skjebnesvangre var at til tross for sterke innvendinger fra opposisjonen, ble det i kommunestyremøtet 19. desember 2019 fattet vedtak om kjøp av hus i Sentrumsveien 2 i Vik og at ny barnehage skulle anlegges der. Da dette opplegget omsider kom ut på anbud, viste det seg at ingen klarte å holde seg innafor kostnadsrammen som var satt til totalt 11 millioner. Kommunedirektøren innstilte derfor på en totalforkastelse av anbudskonkurransen. Når Senterpartiet deretter i nylig avholdt formannskap- og kommunestyremøte bare står pinnefast på tidligere vedtak, med samme kostnadsramme på 11 millioner, er det fristende å spørre om en der i gården tror på mirakler. Hva skulle tilsi at en nå kan få rimeligere anbud, i ei tid med galopperende materialpriser?

Kommunedirektør og oppvekstsjef går åpent inn for å samle den kommunale barnehagedrifta på Berg. Sikkert finnes det også innbyggere i kommunen som synes det kan være fornuftig. Det er en ærlig sak å mene det og argumentere for en slik løsning.

Men det kan neppe være tvil om at det store flertallet i kommunen ønsker en annen utvikling. Det er innlysende at barnehagestrukturen er en sterkt medvirkende faktor for hele utviklinga av bosettingsmønsteret, og derigjennom også hvordan kommunenes samlede ressurser kan utnyttes. Det er svært viktig å ha perspektiv på hva som vil lønne seg på sikt.

Men skal bygging av barnehage i Vik kunne realiseres, må Senterpartiets krampaktige stedsvalg settes til side. Det finnes andre alternativer som kan gi en tilfredsstillende løsning til langt mindre kostnad enn rammen som er satt til 11 millioner. Disse løsningene er lansert flere ganger, men har bare møtt døve ører i Senterpartiet, som til og med har satt bom for utredning.

Ett av punktene i senterpartiflertallets vedtak i siste kommunestyremøte lyder slik:

«Administrasjonen gis i oppdrag å bringe prosjektet innenfor den vedtatte kostnadsrammen og legge saken fram til realisering våren 2022.»

Igjen er det betimelig å spørre: Tror Sp-ledelsen i Sømna at kommuneadministrasjonen innehar ressurser som kan utføre mirakler?

Innser ikke den samme partiledelsen at ved å la saken bare skli nesten et helt år, vil kommunestyret våren 2022 bli stilt overfor et fait accompli der harde økonomiske realiteter tvinger fram sentralisering til Berg?

Viktor Stein

Kommunestyrerepresentant for Rødt Sømna

