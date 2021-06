Til Sømnas folkevalgte: Bygg landet, stagg misveksten

Derfor oppfordres det sterkt at Sømna kommunes lokalpolitikere og folkevalgte om å innvilge SømnaBio sin søknad om lån på to millioner kroner

Debatt

I snart to år har distriktets fremste bønder og kommunefunksjonærer gått sammen i et felles ønske om å bygge ut den jordbruksrelaterte industrien i Sømna, ved å få i stand en biogassfabrikk tuftet på landbrukets premisser. Det som utenfor våre kommunegrenser er blitt kjent som Sømnamodellen. Gjennom grundig forarbeid, har man funnet ut at det er økonomisk grunnlag for å drifte et felles biogassanlegg på Sømnahalvøyen. Får vi dette på plass, vil vårt lokalsamfunn innenfor dette tiåret få et økonomisk oppsving denne regionen så sårt behøver. I tillegg til å gi arbeidsgrunnlag for fagkompetent arbeidskraft, lastebilsjåfører, prosessteknikere og ingeniører vil den også styrke den lokale bonden sin økonomiske stilling, ved å gi dem et ekstra økonomisk bein å stø seg på. I tillegg til å være råstoffprodusent av melk, kjøtt og egg, vil de også kunne være produsenter av råstoff til en energiproduksjon det er stadig stigende etterspørsel etter og veldig lite tilbud av, nemlig grønn naturgass. Dette vil gi et lokalt løft til vår jordbruksøkonomi og løfte en hel yrkesgruppe som sokner til oss i Sømna.

Det er en bragd i seg selv å få så mange selvstendige bønder med på å satse i et felles prosjekt. Og grunnene til at det har gått så bra til nå, er mange. Men en av de største er kanskje den at i tillegg til å styrke lønnsomheten og skape ringvirkninger rundt, skulle bøndene sjøl ha en demokratisk kontroll over virksomheten, på den måten gi den en så sterk forankring i lokalsamfunnet som mulig. Derfor ble kooperativet Sømna Biogass Gårdsdrift SA dannet i januar i fjor, og resten er som kjent historie.

Nå er arbeidet gått inn i en kritisk fase. Et eiendomsselskap skal dannes, kontakt med aksjonærer og rettet emisjon skal foretas, felleslager skal planlegges og finansieres, logistikkplan og avtale med transportør skal hamres ut. Og til slutt skal en søknad til ENOVA ferdigstilles. Alt dette er man gått i gang med. Og innen julen 2023 er forhåpentligvis fabrikken ferdigbygd. For å gjennomføre dette behøves en daglig leder for å koordinere og sikre fremdrift inntil en er i mål med etableringen. Derfor har en pent bedt om et ansvarlig lån på to millioner for å finansiere dette.

Her rettes det ingen kritikk mot kommunedirektøren og administrasjonen, når kommunedirektøren innstiller på å kun gi halvparten av det omsøkte lånet. Gjennom hele arbeidet har kommunen raust bidratt med råd og veiledning i tillegg til en glitrende god områdeleder til å holde orden på prosjektet. Det er vi alle glade for og dem sterkt takknemlig for.

Vi alle vet at Sømna er i en anstrengt situasjon og direktøren gjør bare jobben sin, når han passer den daglige driften av administrasjonen og følger opp planer og mål som kommunestyret vedtar. Derfor rettes appellen heller mot Sømnas lokalpolitikere og folkevalgte. Nå har dere sjansen til å stagge misveksten. Og følge opp det dere sier om å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling i form av flere arbeidsplasser og økt økonomisk aktivitet. Bare for et småbeløp på to millioner, som skal tilbakebetales innen ti år. Riktignok er de tre første årene rente- og avdragsfrie, men dog. De samfunnsøkonomiske gevinstene rettferdiggjør denne satsningen i høyeste grad. Og da er ikke engang klimamålet tatt med. Derfor oppfordres det sterkt at Sømna kommunes lokalpolitikere og folkevalgte om å innvilge SømnaBio sin søknad om lån på to millioner kroner.

Steffen Hass

Leder av Sømna Bondelag