Det er vanskeleg å evaluere eit levd liv

Debatt

Det har blitt ein del minnetalar gjennom nesten eit halvt hundreår som prest. Minnetalar over kjente folk som har utretta mykje, og minnetalar over menneske som nesten var usynlege. Ein ting har eg lært. Du kan ikkje evaluere eit levd liv. Men alle har sett spor etter seg.

Ein som har sett tydelege spor etter seg, både på Helgeland og i Norge forøvrig, er diktarpresten Petter Dass. Det har gått over firehundre år sidan min forgjengar, prost Peder Bredal i Brønnøy holdt minnetale over alstahaugpresten, men enno er det folk med forskarambisjonar som prøver å evaluere livet hans. Og etter dagens mote er det helst det negative ein skal leite opp og løfte fram.

Da eg reiste frå Troms til Oslo i 1969 for å studere teologi, hadde eg ikkje så mange nordnorske forbilde med meg i ryggsekken som eg kunne vise fram. Det var Elias Blix, det var Læstadius, og det var Petter Dass. Men dei kunne ikkje heilt måle seg med dei store heltane i studentverda den gongen. Som Karl Marx og Che Guervarra. Det var meir svung over dei revolusjonære heltane enn over dei gamle gubbane frå nord. Men dei var våre. Og dei hadde vore med på å gje språk til både å lovprise Vårherre og å male naturen slik at vi kjente det i hjartet vårt. Ikkje minst Petter Dass ga gjennom katkismesongane sine småkårsfolk som ikkje hadde lært å lese eller skrive, kunnskap og ein himmel over livet. Det var ein del av dei spora han har sett etter seg.

Så kan ein heilt sikkert finne at presten på Alstahaug har skrive ting som viser eit syn dei fleste av oss ikkje deler i dag. Han var ein del av eit embetsmannsvelde som kongen i København brukte for å halde kontroll med folket. Det var langt unna det demokratiet vi tar for sjølvsagt i dag. Men slike som Petter Dass var med på bane vegen for det som skulle komme over hundre år seinare. Med si folkelege dikting skapte bilder og språklege uttrykk som ikkje minst det nordnorske folket kunne kjenne seg igjen i. Bilder som handla både om kvardagsliv og den gud som styrer himmel og jord. For slik var det førsekulariserte verdbildet. Gud gav livet. Gud gav fisken i havet og kornet på åkeren. Og mennesket var avhengig av både Guds livspust og Guds tilgjevande kjærleik.

Det siste er kanhende vanskeleg å begripe for det moderne menneske som på ein måte er sin eigen Gud. I det sekulariserte verdsbildet der ingen gud finst, der har mennesket sjølvsagt større fridom, men det kan også bli tungt å bære ei bør som inga større makt kan løfte av.

I min ungdoms styrke og glød, var det nok meir inspirasjon å finne i Marx og Che Guevarra enn i Petter Dass. Men når eg ser framover, vil eg heller stemme i med Herr Petter:

Gud er Gud om alle mann var døde.

Gud er Gud om alle land lå øde.

Hvert fjell hver tinde,

skal bratt forsvinde.

Men opp skal rinne

som solen skinne Guds rike.

Even Borch