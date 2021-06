Om rammer, fordeling av kake, og en velferdsstat uten løsninger for morgendagen

Debatt

Det er streik i UNIO KS. Sist torsdag ble det klart at over 7.390 lærere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnehagelærere, forskere, bibliotekarer og andre høyskoleutdannede i kommunesektoren ble tatt ut i streik. I dag, onsdag, trappes streiken ytterligere opp med 13.370 flere medlemmer, hvilket vil si at om lag 20 760 av UNIO kommunes medlemmer da vil være tatt ut.

Det er aldri ønskelig å havne i streik. Ikke for noen parter, og da aller minst for tredjepart som pasienter, pårørende og elever som også blir berørt. For oss som er sykepleiere handler det om liv og helse, og det er vanskelig. Men denne gangen var det ingen annen utvei. Vi skriker oss hese daglig om mangel på livsnødvendig kompetanse i kommunene, om trusselen vi ser for skoler, helsetjenester og muligheten til å bo og leve i distriktene. Vi skriver innlegg og snakker til halsen snurper seg sammen om konsekvensene for befolkningen, samfunnet, barna våre, de syke og de gamle. For vår yrkesgruppe økte mangelen på sykepleiere bare sist år med 35 % og det mangler nå nesten 7000 sykepleiere i Norge. De fleste sykepleiere jeg kjenner elsker jobben sin, men sliter med både vakt- og arbeidsbelastning, og stadig flere vurderer å slutte. Det er utfordrende å rekruttere, og den aller største bekymringen er hvordan vi da skal klare å ivareta kvalitet, sikkerhet og forsvarlige helsetjenester for befolkningen fremover.

Det har vært mye applaus, gode ord og vennlige smil, og takk og lov for det, det hjelper de som har satt alt annet til side og stått på et helt år. Men det betaler ikke husleia. Lønn løser ikke alt, men det er et middel som kunne vært brukt av arbeidsgiver for å finne en løsning på utfordringene vi står i når det kommer til å rekruttere og beholde livsviktig kompetanse. At krisen er der, og vil bli verre er både arbeidsgivere og politikere enige om. Det er bare viljen til å snu før det er for sent som glimrer med sitt fravær. Denne gangen handler det om lønn. Det årlige gnagsåret om knapper og glansbilder førte ikke frem og streiken er et faktum. Streikeviljen er stor. Heiaropene og støtten likeså. Og selvsagt kritikk også.

Vi har en sikker jobb. Men når oppgaver og belastning øker i et sånt omfang at helsa ryker, og håpløsheten og den dårlige samvittigheten på pasientenes vegne senker seg som en mørk tåke uten lys i horisonten, er det kanskje ikke verdt prisen. Vi tenker selvsagt på arbeidsledige, permitterte, minstepensjonister og alle andre som ligger våken om natta og lurer på hvordan de skal klare dagen og veien. Men det hjelper ingen at det ikke finnes et kompetent offentlig helsevesen når de blir syke, eller kvalifiserte lærere til å sørge for at barna deres har et trygt læringsmiljø. Jeg tenker ofte på alle som pandemien har påført livsendringer og lidelser ingen kunne drømme om på forhånd. Det er en av grunnene til at jeg vil at mine skattekroner skal gå til det en velferdsstat skal være; En stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt, samt sikrer den enkelte rett til utdannelse. Nå svikter de personellmessige ressursene, arbeidsgiver vil ikke ta ansvar og derfor er vi i streik.

Vi er midt i en koronapandemi. 600 sykepleiere ble tatt ut i streik i Norge. 331 dispensasjoner ble innvilget. Det vil si at over halvparten gikk på jobb allikevel på grunn av fare for liv og helse. Men ingen arbeidsgiver skriker opp om at det mangler 7000 sykepleiere i det samme landet hver dag, hver time, døgnet rundt uten at vi er i streik. Ingen snakker om hvilken fare det utgjør for liv og helse! For sykepleiere passer det rett og slett aldri å streike. Det er krise hele tiden. Bemanningen har vært marginal i mange år, og det ble ikke flere sykepleiere da koronaen kom. Det ble bare større belastning og flere oppgaver på en allerede sliten gjeng. Det er begrenset hvor mange maraton et menneske kan løpe.

Ikke alle i offentlig sektor mangler salt til grøten. Av 1700 toppledere i kommunene i Norge, (170 flere i 2020 enn i 2016) har kommunedirektører hatt en lønnsutvikling på 15,7 %, kommunalsjefer 14,6 % mens topplederne på fylkeskommunen hadde 16,3 % fra 2016-20. (Tatt fra KS' sider). Det er ingen hemmelighet at avstanden mellom vanlige ansatte og toppledere og direktører også i offentlig sektor er i ferd med å utvide seg på linje med en middels gjærdeig i god romtemperatur.

Kommuneøkonomien er frynsete og innsparinger er fast programpost. Sykehjemsplasser og skoletilbud legges ned og er stadig gjenstand for kutt. I mellomtiden blomstrer private konsulentfirma, kommunikasjonsrådgivere og annen ekstern bistand i kommunene. Vikarbyrå er Norges nye olje, og norske kommuner brukte 1,2 milliarder på å leie inn vikarer i 2020. Beløpet er doblet de siste 8 årene. Alt dette skal hales ut av skattebetalernes allerede ømme lommebøker, og i mitt enkle hode er det tilnærmet logikk for høner at dette er penger som i stedet må kunne investeres i varig arbeidskraft, og hele og faste stillinger som kan gi en bærekraftig utvikling for samfunnet og for fremtiden.

Kommuner og fylkeskommuner har ikke mulighet til å øke lønningene utover de fastsatte rammene. En velbrukt setning, mør etter mange års slitasje og uten tegn til å inkludere hverken samfunnsbehov eller løsninger som varer lengre enn til i morgen. I fjor oppførte vi oss ordentlig og takket ja til rammen på 1,7 %, mens privat sektor fikk 2,2 % og finansnæring og varehandel fikk 3,3 %. Vi ble akterutseilt, og noen av dem som fikk mest, var de som var mest opptatt av at alle andre skulle moderere seg. Og i virvaret av alle disse prosentene er det ingen som viser vilje til å sikre lovpålagte og forsvarlige tjenester i fremtiden. Vi slukker branner, det er det vi alltid har holdt på med. I mellomtiden tappes samfunnet for både penger og kompetanse. En feil blir ikke riktig selv om den gjentas mange ganger. Derfor kunne vi ikke godta et tilbud som ikke svarte på utfordringen.

Så sitter vi der, da. Alle kommunalt ansatte som er nerven i kommunale tjenester samlet rundt et kjøkkenbord og diskuterer hvordan vi skal dele kaka. Kaka som i realiteten aldri har vært noen kake, heller enn tørr brødskive. Denne gangen ble noen enige, andre ikke. Ingen undervurderer innsatsen til helsefagarbeidere og renholdsarbeidere, og personlig tenker jeg at de også hadde fortjent en ordentlig lønn. Men la oss kunne diskutere lønn og arbeidsforhold i fremtiden uten å snakke om hvem det var sin tur, hvem som har fortjent det mest eller at alt skal være likt. La oss diskutere hva befolkningen trenger, og hva vi må investere i til beste for samfunnet. Vi kan ikke la velferdssamfunnet forvitre foran øynene våre fordi vi er for opptatte av kikke ned i brødskiva og telle smuler. Hvis vi endelig skal dyrke rettferdigheten kan vi heller løfte blikket og kikke inn i finstua ved siden av. Der er det dekket med hvit duk og fine glass. Der er det både kanapeer og kake, betalt av offentlige midler, og det er kanskje den kaka vi må kunne fordele litt bedre fremover. Til gode for de mange, ikke de få.

Vi har ikke råd til at livsviktig kompetanse forlater bordet og vandrer inn i et annet hus hvis vi skal kunne opprettholde det velferdssamfunnet vi har bestemt vi skal ha. Smulene monner ikke lengre. Vi mister stadig mer av essensiell kompetanse i kommunene, og det kan ikke fortsette. Arbeidsgivere og ansvarlige politikere må vise vilje og mot til løsning på de enorme rekrutteringsutfordringene vi har i kommunene. Våre barn og unge, syke og eldre må sikres forsvarlige tjenester i fremtiden, og vi har ingen tid å miste.

Gjertrud Krokaa

Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Nordland