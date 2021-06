Økt status for lærere i barnehagen

Debatt

Økt forskning på betydningen av barnehage for barn har gitt mer anerkjennelse og høyere status. Lærere i barnehagen er fortsatt lavtlønnede og får ikke lønn for nødvendig kompetanseheving.

91,3 % av alle barn i alderen 1- 5 år går i barnehage, og vi har en tydelig barnehagelov og rammeplan som sier hva barnehagen skal være for barn. Det krever høy kompetanse og tid til planlegging å oppfylle alle mål i forhold til lek, læring, danning, omsorg og fagområder.

Barnehagelærerrapporten viser til at kompetanseutviklingsbehovet oppleves som stort. En viktig hindring for kompetanseutvikling er at kompetanseheving ikke gir mer lønn.

Koronaepidemien siste året har vist at barnehagen har en veldig viktig samfunnsfunksjon, særlig for sårbare barn og barn av foreldre med samfunnskritiske jobber. Inndeling i kohorter med flere ansatte, har gitt mange foreldre ny kunnskap. Kunnskap om positiv effekt for barna med økt personaltetthet, og behov for flere barnehagelærere.

Utdanningsforbundet Brønnøy ber Utdanningsforbundet sentralt intensivere arbeidet med å heve statusen for lærere i barnehagen i neste periode gjennom:

Økt lønn

Master for barnehagelærere

Lønn for etter -og videreutdanning

50 % barnehagelærer

Økt bemanningsnorm, slik at plantid kan gjennomføres med tilstrekkelig bemanning på avdeling

Økt tid til for- og etterarbeid

Det viktigste virkemiddelet for å heve statusen for lærere i barnehagen er lønn og bedre arbeidsvilkår!

Utdanningsforbundet Brønnøy

v/ Merethe Paulsen Blomstervik, lokallagsleder