Kjære bonde

Bondeopprøret har gjort inntrykk på oss alle. Mange sterke historier og voksende frustrasjon har kommet til overflaten. Vi forstår frustrasjonen og jobber aktivt for å løfte og fremme bonden i alle fora vi befinner oss i. Nå sist i helga når Høyre vedtok et solid landbrukskapittel i vårt program som har flere punkter som bidrar til å styrke beredskapen og sikre et landbruk over hele landet. Mange av disse punktene har landbruksnettverket jobbet for å fremme etter gode møter og innspill fra dere.

Dersom et gårdsbruk har potensialet og bonden ønsker å bli litt større, skal det være mulighet for det. Vi vil være en garantist for de som har satset. Samtidig vil vi sørge for at tilskuddene fra staten er tilpasset areal og gårdsbruk som har mer karrige kår. Små- og mellomstore bruk har også livets rett, derfor har vi gjennom programbehandlingen sikret at det skal være mulighet for nettopp dette – drive landbruk i hele landet.

Høyre tar på alvor det samfunnsoppdraget som bøndene står bak, både at de skal produsere mat, ta vare på kulturlandskapet og være en ryggrad i lokalsamfunnet. Med Høyres nye program for kommende stortingsperiode så styrker vi nettopp landbruket over hele landet, vi holder vår hånd over odelsloven, vi vil legge til rette for bedre matmerking og ikke minst; vi vil fortsette det viktig arbeidet med jordvern og nydyrking. Dette er viktig for bønder over hele landet – også i Nordland.

Derfor ble vi skuffet når jordbruket selv ikke tok ansvaret og satte seg ned ved forhandlingsbordet, men heller gikk fra forhandlingene – før de hadde begynt. De kunne da selv vært med på å løftet inn ytterligere krav og sørget for at oppgjøret til bøndene hadde blitt forbedret. Det er det som er forhandlinger.

