Vi støtter Senterpartiets «Representantforslag om økte lokale ringvirkninger av verneområdene og Norges nasjonalparker»

Debatt

Vi fem ordførere som representerer Senterpartiet er stolt over å være en del av Lomsdal Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Børgefjell nasjonalpark. Merkevaren «Norges nasjonalparker» har tre fokusområder – mer besøk, økt verdiskaping og bedre vern, og den henvender seg til hele verden. 97 kommuner har areal i de 40 nasjonalparkkommunene i Distrikts-Norge og kan gjennom søknad få status som nasjonalparkkommune og bli en aktør under merkevaren sammen med nasjonalparkene, besøkssentrene og nasjonalparklandsbyene.

Verdiskapingsprogrammet «Naturarven som verdiskaper» 2009–2013 ga oss kunnskap om hvordan Norge kan utvikle naturopplevelser i samspill mellom næringsaktører, lokalsamfunn, forvaltningsmyndigheter og kunnskapsinstitusjoner. Evalueringen viste at vernet natur er en ressurs for mange lokalsamfunn. For programperioden ble det rapportert om 29 nye bedrifter, 138 eksisterende bedrifter hadde utvidet, 31 nye årsverk, 100 bedrifter med omsetningsvekst og 653 bedrifter var involvert.

At statlige investeringer i verneområder gir god avkastning dokumenteres blant annet av Finland, USA og Europarc Federation som er nettverket for Europas natur- og kulturarv.

Distriktsnæringsutvalget og distriktsdemografiutvalget har gjennom NOU 2020: 12 «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn» og NOU 2020 «Det handler om Norge» kommet med klare anbefalinger om at mer av verdiskapingen i distriktene forblir der den skapes og bidrar til en ønsket demografisk utvikling med levende lokalsamfunn. Ungdommens distriktspanel har også gitt sine anbefalinger for en bærekraftig samfunnsutvikling i Distrikts-Norge gjennom anbefalinger i 10 punkt. 6. mai overrakte Innovasjon Norge ny Nasjonal reiselivsstrategi til næringsministeren. Den peker i samme retning når den snakker om bred (økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig) verdiskaping, FN’s bærekraftsmål og de 10 bærekraftsprinsippene.

Vi har 95 prosent utmark på fastlandet i Norge. La oss ta den i bruk på kløktig vis ved å:

* Flytte flere statlige arbeidsplasser ut til verneområdepunktene og således styrke fagmiljø og lokalsamfunn der verneverdiene befinner seg

* Styrke besøkssentrene, nasjonalparkkommunene og naturarven som verdiskaper

* Stimulere til mer lokal verdiskaping, næringsutvikling, levedyktige bedrifter og helårlige arbeidsplasser med grunnlag i verneområdene og merkevaren Norges nasjonalparker.

Torhild Haugann

Ordfører, Vevelstad

Ellen Schjølberg

Ordfører Grane, Sp

Berit Hundåla

Ordfører Vefsn, Sp

Harald Lie

Ordfører Hattfjelldal, Sp

Eilif KristianTrælnes

Ordfører Brønnøy, Sp