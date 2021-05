Reiselivsutvikling med bismak

Debatt

Regionansvarlig Solveig Svendsen i Visit Helgeland er optimistisk foran årets sommersesong.

I et foredrag under under torsdagens lunsj arrangert av Brønnøy næringsforum kom hun med mange oppløftende utviklingstrekk og forventninger.

Om situasjonen ved Torghatten opplyste hun ifølge referat i på BAnett 8.5. dette ;

“Vi har fått bussrute merket Torghatten til sommeren, og har fått kjempestor forståelse fra fylket på ting som er viktig for oss. Vi har fått ordnet sanitærtilbud ved Torghatten, og jobber med å få på plass andre punkter…”

Det er helt korrekt at både bedre parkering og sanitæranlegg ved Torghatten er under realisering, men utviklingen er allerede sterkt forsinket. Bakgrunnen for dette er det primært en mann og hans advokat som står bak.

I tillegg til denne forsinkelsen er det nå kommet sterke signaler om nye krumspring fra den samme mannen. I et brev fra advokat Birkeland på vegne av Per Kåre Hatten til undertegnede heter det ;

“Du varsles herved om at min klient den 15.mai d.å. vil sette opp en barriere på sin side av eiendomsgrensen på det areal som du nå uten samtykke har benyttet til parkeringsareal og gangvei”. (sitat brev fra advokat Birkeland.)

(Brønnøysunds Avis har fått kopi av hele brevet. Dette kan gjerne offentliggjøres).

Så da er det bare å vente i spenning på hvilke nye barriere for reiselivet som snart reiser seg.

Vi får gå ut i fra at nabovarsel er utarbeidet, og at dispensasjon fra kravet om 50 meter avstand til fylkesvei er innvilget.

Vi venter i spenning.

Iver Dreiås

