Brønnøy Arbeiderparti hadde mandag kveld medlemsmøte om detaljregulering for Toft næringsområde. På møte inviterte vi både initiativtaker som ønsker planene realisert og meningsmotstandere som med ulik begrunnelse ønsker planene skrinlagt.

Konklusjon fra medlemsmøtet er at Brønnøy Arbeiderparti støtter foreslåtte planer for næringsområde. Vi mener satsingen er viktig for Sør-Helgelands fremtidige bosetning. Vi trenger arbeidsplasser.

Alt fra jobber til ungdom som kan jobbe som driftsteknikere til kompetansearbeidsplasser for høyere utdanning på mastergradsnivå og doktorstipendiater. Vi trenger slike arbeidsplasser i regionen, som gjør det interessant og attraktivt å bo og leve i dette samfunnet.

Arbeiderpartiet legger også vekt på at foreslått plan er i samsvar med gjeldende arealplan hvor området allerede er avsatt til industriformål.

Arealplan er et resultat av politiske ønsker og ambisjoner lagt i kommuneplanens samfunnsdel. Brønnøy trenger å legge til rette for nye arbeidsplasser slik at vi og Sør Helgeland kan fortsette å være en levedyktig region med tjenestetilbud til folket som bor her.Å legge til rette for nye næringer er også viktig for å sikre det en rettferdig grønn omstilling. Mange i Brønnøy jobber i dag i oljeindustrien. For Brønnøy Arbeiderparti er det viktig å sikre at det kommer til nye næringer som kan erstatte disse arbeidsplassene.

Samtidig som at vi gir vår støtte til foreslått detaljregulering så har vi også stor forståelse for de som har innvendinger mot planeneDet er ingen tvil om at et så stort industriområde i sterk grad vil påvirke de nærmeste naboene og livene de lever. Dette forventer vi også at initiativtaker har forståelse for og at man går i dialog med de som berørt for å finne løsninger som demper konfliktnivået i lokalsamfunnet.

Kommunen og politisk ledelse har en viktig rolle for å legge til rette og skape klima for en slik dialog! Som politikere er det også vår jobb er å skape forståelse på tvers av meningsmotstandere og å finne løsninger. Det har vi ikke lyktes med så langt i denne saken.

Siv Aglen, gruppeleder