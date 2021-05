Regionalt kulturhus på Sør-Helgeland

Debatt

Arbeiderpartiet har tatt opp debatten om kulturhus i Brønnøysund. Det er bra, Sør-Helgeland trenger et regionalt kulturhus. Bortsett fra de siste to årene er det mange, både fra byen og kommunene omkring, som reiser til bl.a. Mosjøen, Steinkjer, Trondheim og Oslo for å oppleve teater og musikk. Fordi Brønnøysund ikke har scener som tilfredsstiller kravene til Riksteatret og andre større arrangører.

Et profesjonelt kulturhus vil trekke folk til byen, og vil bety mye både for oss som bor her, men også for lokale overnattings- og serveringsbedrifter. Kulturbadet i Sandnessjøen er et «kinderegg». Hvis vi spør noen i Alstahaug, sier både ordføreren og alle andre at det har betydd veldig mye for kommunen og kommunene rundt.

Samfunnshuset i Brønnøysund ble bygget på 70-tallet. Ifølge historien gjorde politiske diskusjoner at svømmebassenget krympet fra 25 m til 12,5 m innen det sto ferdig. Biblioteket ble flyttet midlertidig inn i 2. etasje etter en brann i «Gammelskolen» i 1974/76.

I et innlegg av Ap's Gøran Engen, Andreas Rafaelsen og Siv Aglen i BA 25.07.19 beskriver de situasjonen i Samfunnshuset godt:

Til nå «har Samfunnshuset vært kommunens viktigste samfunnshus i flere årtier». Lenge var den også vår eneste idrettshall. Fortsatt brukes parketten i storsalen til kroppsøving, noe som skaper utfordringer for både skolene og for kulturlivet. Skolene mister kroppsøvingstimer i vinterhalvåret, og utleie til kulturformål i ukedagene må derfor begrenses mest mulig. I tillegg er dagens lokaler slett ikke optimale for verken kulturarrangement eller kulturarbeidere med behov for egnede lokaler i hverdagen. Hver minste forestilling eller konsert krever massiv arbeidsinnsats i form av rigging opp og ned, av lyd, lys, stoler og andre fasiliteter. Slikt som bør være fast installert, eller enkelt å rigge til, i et moderne kulturhus. Det visuelle kunstfeltet (billedkunst, lyd/video etc.) har heller ingen egnede lokaler, noe som ivaretas i et kulturbygg.»

Dette viser at ombygging av Samfunnshuset vil bli verken enkelt eller billig. Bygget er i betong og fasaden er arkitekttegnet, som gjør tilbygg vanskelig. La Samfunnshuset stå som et tidsvitne som har hatt stor betydning for byen og som kan huse kultur i enda mange tiår!

Nå er tiden kommet for å se fremover og tenke større! Det satses i næringslivet, utdanning og idrett. Vi har et levende og mangfoldig kulturliv. Fotballhallen står snart ferdig og det skjer mye rundt omkring i kommunene. Selv om kommuneøkonomien er stram, virker det likevel som om utviklingen er positiv. Økonomien tror og håper vi en ny regjering kan rette på! Demografiutvalget har oppfordret kommunene til å gjøre seg attraktive for tilflytting, først for eldre som ønsker å flytte heim. Utvalget mener at det vil være med på å skape nye arbeidsplasser for yngre. Brønnøysund og Brønnøy kommune har alt å vinne på å skape en enda triveligere plass å bo. Det kreves gode barnehager, gode skoler, gode tilbud for eldre og kulturtilbud på lik linje med større byer. Flott natur like utenfor stuedøra trekker også.

Derfor er tiden kommet til å ta frem tegningene til det regionale kulturhuset! Planene ble utarbeidet av en regionalt utnevnt komité. Tomta ligger der og tegningene inneholder alt som skal til; storsal, blackbox, bibliotek, utstillingslokale, lyd, lys, innredning og alt som et kulturhus skal inneholde. Utarbeidet av arkitekter og andre fagfolk. Under planleggingen tilbød Olav Thon seg å gå inn med to kinosaler. Planen ble sendt ut på anbud, men ble lagt i en skuff pga. manglende økonomi for to perioder siden.

I 2021 har Brønnøy kommune mottatt 85 mill. på salg av TTS-aksjer, en investering som må kalles fremtidsrettet. Dette er penger som kun kan brukes til investeringer. Hva med å bygge Kulturhuset, som en gave til unge og eldre og kommende generasjoner? Fra generasjoner som har vært med på å bygge byen og et rederi som er et av Norges største og beste?

Nordland fylkeskommune bevilget sin del av kostnadene, men Brønnøy måtte sitte og se på at bl.a. Sortland, Sandnessjøen m.fl. gikk forbi Brønnøy og sitter i dag med både bibliotek og kulturhus. Noen mill. av kulturhuspengene ble brukt på Lille-Brønnøya. Vi har et håp om at en ny søknad vil gi oss de nødvendige midlene, nå når vi kan stille med en bra egenkapital.

Samfunnshuset vil bestå, til glede for Kulturskolen, Brønnøysund barne- og ungdomsskole, idrettsskolen og det frivillige kulturlivet. Her vil det fortsatt være øvingslokaler og mindre arrangement.

Innbyggerne på Sør-Helgeland fortjener å pynte seg og nyte musikk, teater og barneforestillinger i gode stoler med god sikt til det som skjer på scenen. Og elevene i Kulturskolen og kunstnere å opptre på en ordentlig scene. Det er stas!

Brønnøysund og Sør-Helgeland fortjener et moderne og profesjonelt kulturhus!

Aasa Storlien

Brønnøy Sp og medlem i Kulturhuskomitéen i sin tid

Kulturhus-prosjektet venter på registrene Det blir ikke kulturhus i Brønnøysund før det ligger en avklaring om registerlokalisering på bordet.

- Listeplassering hindrer ikke kulturhus Fungerende ordfører Paul Birger Torgnes (H) i Brønnøy forventer byggestart på kulturhus innen et halvår.

Brønnøy på sisteplass Fylkesrådet har i dag besluttet å flytte kulturhuset i Brønnøy ned fra første til tredjeplass på prioriteringslisten for statsstøtte.

Vil bygge kulturhus Formannskapet i Brønnøy har vedtatt å iverksette bygging av kulturhus.

Vil bygge kulturhus ved Thon hotell Et splittet kommunestyre vedtok å jobbe videre med kulturhusgruppas planer for kulturhus i Brønnøysund.

Null til kulturhus BRØNNØYSUND: Fylkestinget i Nordland vil ikke yte millionstøtte til regionalt kulturhus i Brønnøy.