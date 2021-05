Fellesskapet er fredens vokter 

Vi skal feire friheten vi har, men ta den aldri som en selvfølge for det er takket være de som ofret seg i kampen om en bedre verden, at vi i dag har den friheten vi nyter, husk det

Debatt

Selv om det i dag kanskje virker fjernt, så er det er ikke så altfor lenge siden nazistene marsjerte i gatene våre med sitt budskap bygget på hat og undertrykkelse.

Den 9. april 1940 okkuperte Nazi- Tyskland Norge, det var starten på fem grusomme år. Mennesker som deg og meg fikk drømmene sine knust, mistet hjemmene sine og menneskene de elsket over alt på jord revet vekk fra seg. Det er en surrealistisk tanke at ting kan endre seg så fort, at alt kan bli tatt fra deg så fort på et blunk. Dette var virkeligheten til de som opplevde krigen. Det har dessverre ikke blitt satt noe særlig lys på i hvilken grad Nord- Norge ble rammet av krigens brutalitet. Blant byene i Norge som ble aller hardest rammet av katastrofale ødeleggelser var kystbyen Bodø. 27. mai 1940 ble Bodø utsatt for ikke bare en, men to bombinger hvor 70 tonn med sprengbomber og brannbomber ble sluppet over byen. Bodø ble brutalt angrepet av Luftwaffe, nazistenes sitt flyvåpen under krigen. Byen ble bombet til grunne, som følge av dette mistet 3700 mennesker hjemmene sine og 15 mennesker livet sitt.

Mot slutten av andre verdenskrig brant tyske soldater store deler av Finnmark og Nord- Troms etter ordre fra Hitler, ingenting skulle stå igjen. Alt av skoler, broer, telefonlinjer og hus ble brent ned og ødelagt. Tusenvis av mennesker forlot det de kjente, tvunget til det ukjente og i usikkerhet i hva som ventet dem. En av de fatale konsekvensene av krigens ondskap var tapt utdanning, siden det var mangel på både lærere og skolebygg som kunne undervises i. Nazistene var nådeløse, de sendte utallige mange lærere til fangeleirer, fordi de nektet å undervise i nazistisk lære og fremme nazistiske idealer.

8. mai 2021 markerer at det er 76 år siden Norge ble frigjort fra tyranni og undertrykkelse. Men kampen fortsetter, for kreftene vi lenge trodde var nedkjempet har begynt å blusse opp igjen. De vil prøve å splitte opp fellesskapet vårt, og det blir vår oppgave å slukke disse flammene. Vi seiret over disse kreftene tidligere, men vi må fortsatt være på vakt. I møte med disse kreftene er det åpen dialog som er det beste redskapet fellesskapet har, for disse bevegelsene nærer på vår avvisning, Det er viktig å møte slike krefter med saklige argumenter og vise til historiens arr. For til syvende og sist er det fellesskapet det vil tære på om vi ikke klarer å konfrontere dem.

Vi skal feire friheten vi har, men ta den aldri som en selvfølge for det er takket være de som ofret seg i kampen om en bedre verden, at vi i dag har den friheten vi nyter, husk det.

Kauser Vakili,

internasjonalt ansvarlig i AUF i Nordland