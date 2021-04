Er taushet alltid gull?

Debatt

Som næringsdrivende ved Torghatten har jeg i lang tid forundret meg over hvorfor planlagt utvikling av dette unike reisemålet har tatt så lang tid.

I forrige uke kunne Brønnøysunds Avis bringe nyheten om at hovedarkitekten bak denne tregheten er Per Kåre Hatten. Han står friskt fram og erklærer at han til nå har brukt 300 000 kroner på å forhindre ei utvikling som et samla reiseliv har etterspurt i årevis. Som stor grunneier har Hatten brukt sin eiermakt til aktiv trenering, uten å spørre noen. Jeg gir herved PKH kred for hans dokumentasjon og åpenhet.

I ettertid har jeg fått høre fra flere at de slett ikke er overraska over Hattens “avsløringer”. Utrolig mange har en oppfatning av at Hatten liker seg best som “einsamflygar”. Det skal også være bakgrunnen for at han har meldt seg ut av de fleste fellesskap med andre reiselivsoperatører. Folk med eiermakt klarer seg ofte best alene.

Saken har i det siste eskalert på bakgrunn av at utvidet parkering og bygging av toaletter i området omsider er kommet i gang. I en form for offentlig/privat samarbeid er det nå skramlet sammen et par millioner kroner for å avhjelpe nye pinlige katastrofer foran en ny turistsesong. Heller ikke dette liker Hatten. Til nå har Hatten, med god hjelp av Brønnøy kommune, klart å forsinke også dette prosjektet. Foreløpig med over en måned. Til nå har han brukt sin brev- skrivende advokat til å formulere skriftlige protester, men de første trusler mot prosjektet er også mottatt.

Så blir det store spørsmålet ; Gavner det verden å være såpass åpen om det som foregår ute på Torget? Det kan en ha ulike oppfatninger om, men jeg må si jeg er overrasket over hvor mange som mener at dette er forhold jeg faktisk burde holde kjeft om. Kan en slik belysning av de faktiske forhold som jeg gjør nå, faktisk gå ut over omdømmet både til attraksjonen og kystbyen?

Kanskje, men på den andre siden mener jeg det viktig at vi som bor her faktisk vet hvorfor Torghatten fortsatt er i “dødens posisjon” og fortsatt fremstår som “Nord-Europas mest forsømte attraksjon”.

For ordens skyld ; Det er sjølsagt lov å mene at ingenting bør skje ved Torghatten. Det er lov å mene at attraksjonen er skapt av naturen og at den videre utvikling bør naturen sjøl ta seg av. Det er lov å mene at turiststrømmen er blitt for heftig, og at ytterligere vekst bør begrenses. Slike argumenter har vi imidlertid hørt lite til fra PKH. Han har valgt tausheten, i tillegg til eiermakta.

Folk med nok eiermakt trenger ikke å argumentere. De kan trenere og skape trøbbel så lenge kreftene og pengene rekker. Vi opplevde det samme da eierne av tolv europeiske fotballklubber ville skape en egen superliga i ren profitt-rus. Det stuntet ble slått ned i løpet av 14 dager pga av våkne og bevisste fotballfans. Ved Torghatten har fenomenet eksistert i snart 20 år, uten at noen reagerer. Her er det nesten taust. Dette skjer altså i en kommune hvor reiseliv er et prioritert satsingsområde.

Så får jeg også spørsmålet ; Er jeg forbanna? Da må jeg si som Henrik Wergeland ;

"Jeg i slet Lune? Jeg, som kun behøver et Glimt af Solen

forat briste i høi Latter af en Glæde jeg ikke kan forklare mig?"

… men det spørs om ikke noen burde tatt en seriøs diskusjon om hvor lenge Torghatten bør være privat eiendom.

Iver Dreiås

