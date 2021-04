Bibliotek, arkiv og museum er kilder til kunnskap og opplevelser, historie og kultur

Debatt

Bibliotekene er viktige integreringsarenaer og etterspurte lavterskeltilbud. Det setter folk i stand til å delta aktivt i samfunnet. Senterpartiet vil verne om disse viktige kulturarenaene og gjøre dem tilgjengelige for flere, og dessuten sikre gratis tilgang i enda større grad enn i dag.

Det er lystbetont lesing på fritiden som fremmer gode leseferdigheter. Skolebiblioteket er en av få arenaer der barn og unge får muligheten til langlesing på egne premisser. Men få deler av biblioteksektoren lider under like stor ressursmangel som skolebibliotekene, veien frem til det nødvendige politiske løftet nasjonalt kan virke lang. Dette gjør at skolebibliotekaren får en enda viktigere rolle.

Sju punkter om skolebibliotek (Skolebibliotekaren 1/2021):

Bemannede skolebibliotek har stor betydning for elevenes utdanning og opplæring. Tilgangen til skolebibliotek må først og fremst sikres på skolen.

Skolebibliotekene bør være bemannet av personell med utdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap. Faglærte bibliotekarer har spesialkompetanse som gjør dem spesielt egnet til å fremme elevers lesing og medie- og informasjonskompetanse.

Digitale løsninger og plattformer kan utfylle skolebibliotekarers arbeid på forskjellige måter, men vil ikke kunne erstatte en skolebibliotekar.

Elevenes lesing og medie- og informasjonskompetanse stimuleres gjennom daglig tilgang til skjønnlitteratur, sakprosa og digitale media. Kontinuerlig kontakt med skolebibliotekaren er viktig for både elever og for lærere. Det er derfor viktig at tilgangen til skolebiblioteket først og fremst sikres på skolen.

Et samarbeid mellom skolebibliotekarer og lærere kan styrke undervisningen i alle skolefag.

Det er viktig at skolebibliotekarene, lærerne, rektorene og skolelederne behandler skolebiblioteket og dets aktiviteter som en del av den pedagogiske virksomheten ved skolen.

Utviklingen av skolebibliotekets tilbud må prioriteres økonomisk, rektor og skoleleder har her et stort ansvar.

Nordland fylkeskommune har ansvar for både kultur og videregående skole, og var blant de første fylkeskommunene som utarbeidet en plan for ansettelse av fagutdannede skolebibliotekarer ved alle videregående skolene i fylket. Etterhvert som de videregående skolene har blitt renovert/ombygget, står plasseringen av skolebiblioteket sentralt i skolen. I dag kan vel hverken elever eller lærere se for seg en skole uten skolebiblioteket, som det viktige læringsverktøyet det er.

Men slik er ikke situasjonen i kommunene i Nordland. Store grunnskoler har skolebibliotek, mindre skoler har kanskje fortsatt en boksamling, stor eller liten, litt etter rektors og enkeltlærerers interesser. Lesing er viktig, jeg vet at biblioteksjefer, mange lærere og foreldre gjør en flott jobb for å stimulere barna til å lese. Mange tror at skjermlesing kan erstatte lesing av lengre tekster i bøker eller på papir, men det er ikke tilfelle. Skjermlesing går ut over leseferdighetene og konsentrasjonsevnen til norske skoleelever. Professor Anne Mangen, ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger, mener skolebibliotekene sitter med en av de viktigste nøklene til å snu utviklingen. «Et annet urovekkende funn er at det er større sannsynlighet for at vi overvurderer vår egen forståelse når vi leser digitalt.» sier hun. De siste årene har Mangen gjennom flere forskningsprosjekter bidratt til å belegge hvordan overgangen fra papirlesing til digital lesing påvirker oss. Et av hovedfunnene er at vi i mindre grad leser lengre tekster. Det er særlig et tankekors at denne utviklingen gjelder for lærebøker, læremidler og pensumlitteratur, mener Mangen. (Bibliotekaren 1/21)

Nå behandles ny plan for Fylkesbiblioteket i Nordland i fylkestinget. Jeg har ikke sett den, men jeg håper at den inneholder råd om skolebibliotek i grunnskolene, selv om disse hører inn under kommunene. Selv mener jeg at alle folkebibliotek burde ha en egen barne- og ungdomsbibliotekar, et forslag jeg har spilt inn via Eldrerådet i Nordland.

Aasa Storlien

Brønnøy senterparti