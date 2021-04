Hvor mye må folk spise for å få kjøpt et glass vin?

Debatt

Jeg er en vegaværing som bor i Oslo. På alle mine transportetapper mellom Oslo og Vega har jeg alltid lagt inn et par dager i Trondheim. En by jeg har bodd i i ti år, og som jeg er veldig glad i. En by hvor jeg har nære venner, familie og ikke minst min faste frisør. En by jeg føler meg hjemme i selv om jeg ikke bor der lengre.

Det jeg derimot ikke har opplevd før, er barteby med korona, pest og alle reglene som hører til. Denne helgen skulle jeg tilbringe på hotell på Solsiden sammen med kjæresten min. Vi skulle spise ute og kose oss sammen med venner på to-meters avstand som seg hør og bør. Fredag kom, reise og innsjekk på hotell var gjort, og så var det mat og drikke neste. Pent kledd, pent smil, ikke en eneste tvil om at kvelden skulle bli fin. Nære, kjære venner jeg ikke hadde sett på lang tid skulle møtes, til måltid og vin. Jeg kom et kvarter før min kjære på Bær & Bar. Jeg bestilte en øl, men det fikk jeg ikke lov til. Jeg måtte bestille mat. Det er helt i orden, fordi det var planen uansett. Vi var sultne. Men jeg fikk ikke kjøpe en øl mens jeg ventet på henne for å høre hva hun ville spise. Så jeg prøvde å bestille en pizza vi kunne dele, og to øl. Men nei. Det fikk jeg ikke. Det var for stor smitterisiko å dele en pizza. Å kysse hverandre over den pizzaen vi ikke fikk dele, var det ingen som sa noe på. Vi satt der som noen tente skolelys rundt bordet og fulgte alle regler, før vi ble spadd ut kl. 22. Greit. Den unge damen på Bær & Bar fra Tromsø gjorde bare jobben sin, og hun var riktig så søt, så godt jeg kan beskrive henne bak ansiktsmasken. Vi hadde en hyggelig kveld, helt uten å spise opp all maten regjeringen har bestemt er et måltid. Vi spiser ikke en hel pizza hver. Vi spiser en halv, eller til vi er mette.

Ikke bare har jeg en mor og en kjæreste som har sine meninger om når, hvor mye og hva jeg skal spise. Jeg trenger ikke en regjering som forteller meg at jeg må spise en hel pizza før jeg før jeg jeg får drikke et glass vin. Det føles som at Erna, min mor og min kjæreste har blitt enige om at jeg spiser for lite. Jeg er 43 år for i helvete. Jeg merker det selv når jeg er sulten.

Så. helgedag to. Lørdag. Vi bestiller bord på Cafe Løkka. Et sted jeg alltid har syntes har vært veldig hyggelig å stikke innom på min gjennomfart i Trondheim by. Det samme med Bær &Bar. Jeg og mine venner har lagt igjen noen høvdinger på disse stedene opp i gjennom årene. Jeg og kjæresten bestilte bord på Cafè Løkka, kom inn og bestilte oss hver vår øl. Denne gangen fikk vi det mens vi leste gjennom menyen. For ja, vi skulle faktisk spise denne dagen også. Det hender jo med jevne mellomrom at man trenger litt mat. Ikke bare det, men jeg og kjæresten skulle ha en koselig lørdagsdate med middag, litt godt å drikke og god stemning. Etter at vi hadde lest menyen, bestilte vi mat og en runde til med drikke. Etterhvert kom det en venninne av oss og slo seg ned og skravlen satt løst. Hun kjøpte seg noe å drikke også, slik man gjerne gjør på en lørdags kveld, og det var alt vi gjorde oss skyldig i. Ups, venninna vår glemte å bestille mat, fordi hun rett og slett ikke var sulten og var mer interessert i å snakke med venner hun ikke hadde sett på et år. Vi snakket om datteren hennes på ett år, kjæresten min sin nye jobb og den type ting man snakker om når man treffes etter lang tid. Matplikt ligger ikke nødvendigvis fremst i pannebrasken. Jeg har gjort mye ugagn i mitt liv, selv om jeg er snill som dagen er lang. Dette er virkelig ikke en sånn kveld hvor kjæresten min, venninna mi og jeg skal bli kastet ut fra Café Løkka fordi venninna mi glemte å bestille mat. Skal virkelig regjeringen bestemme hvor mye mat man skal spise for å få kjøpt seg et glass vin? Og for de som skal håndheve disse reglene som er påført, hvordan skal de gjøre det? Venninna vår dro hjem, mens jeg og kjæresten min som hadde spist middag, ble nektet videre servering fordi hun som dro, glemte å kjøpe mat. Og betjeningen "glemte" visst også å minne henne på det. Tipp topp stemning på Cafe Løkka lørdag 24.04.2021. Totalt unødvendig.

For all del, jeg forstår at spiseplikten er en del av forhindringen av fyll og smittespredning. Men om oppskriften for det skal være at man må overspiser for å bevege seg fra a til å, så kan vi snakke om andre helseskader. Jeg er ikke sulten, jeg vil bare ha et jævla glass tørr hvithvin.

Hanne Pernille Andersen