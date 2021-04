Sett utenfra: Hårsår eller bare litt kort lunte

Debatt

Nå har jeg bodd på Helgelandskysten i 22 år (jeg har også bodd litt lenger nord, men der kun i 6,5 år).

I alle de 22 årene jeg har bodd på kysten her tror jeg det har vært kiving kommunene i mellom. Samtalen har uteblitt og omtalen av den eller de andre har fått gode kår. Jeg synes det er rart. Særlig synes jeg det er rart fordi vi er så få på Helgeland.

Vi trenger hverandre som gode naboer.

Jeg er lei av nabokranglingen mellom kommuner på Helgeland. Jeg liker ikke nabokrangler i det hele tatt.

Det betyr ikkeat jeg er motstander av meningsutveksling. Jeg er sterk tilhenger av det.

Men dersom en meningsutveksling skal være fruktbar så må det inn et par ingredienser. De to ingrediensene er å lytte og å lytte. Det er egentlig ikke mer enn det som skal til før en samtale blir en god samtale. For dersom man lytter til den andre kan man kanskje forstå hva den andre sier, og til og med forstå hvorfor den andre sier det vedkommende sier.

Tenk om ledelsen i kommunene på Helgeland hadde det som hovedmål – å lytte til hva naboene sier og prøve å forstå hvorfor.

Det gjelder forresten ikke bare kommuneledelser, det samme kan sies om enkelte avisredaktører også.

Hvorfor skal pennen være så forferdelig skarp at den skjærer i folk? Hvilken glede har man av å ta alt opp i verste mening? Hvilken glede er det i å snakke naboen ned fremfor å snakke seg selv opp?

Jeg har nettopp sett en lederartikkel i en lokalavis som sparker på alle naboer og partilag man kan komme på, så leser jeg en reaksjon fra en ordfører som føler at vedkommende blir fradømt retten til å mene noe selvstendig, så kommer et partimedlem i et parti som også har statsminister og forteller at storebror må noen ganger si ifra til småsøsken når de ikke oppfører seg ordentlig.

Det blir som Domino brikker, den ene faller mot den andre og så falles det videre.

Det som er helt sikkert er at denne typen samtale viser at man er dum i no. Man er veldig dum i kommunikasjon, eller kanskje man bare er veldig hårsår.

Jeg er storebror, men det var foreldrene mine som irettesatte oss søsken. På Helgeland er vi alle småsøsken i forhold til det meste ellers i landet. Kan ikke vi prøve å stå sammen som en god søskenflokk som heier på hverandre da? Hvor vanskelig skal det være?

Jeg vil utfordre alle redaktørene i lokalavisene på Helgeland til å gjøre pennen sin litt mindre skarp og peke på de store utfordringene. Dere må veldig gjerne mene mye, men ikke så slemt. Prøv å forstå hvordan det høres det dere skriver. Det er et sant uttrykk som er slik: Jeg vet ikke hva jeg har sagt før jeg hører hva du har hørt!

Og kjære politikere, jeg tror ikke dere er valgt for å snakke ned andre. Jeg tror dere er valgt fordi vi satset på at dere ville det beste for oss og landsdelen og Norge og verden og sånn.

Så gleder jeg megtil de nye EL-flyene er klare slik at alle flyplassene på Helgeland blir bevart og vi kan reise til Bodø og Trondheim og litt rundt omkring uten å være surE på hverandre.

Og det blir fint når sykehusene er på plass selv om ikke alle blir like fornøyd.

Og det er fint med naboer. Uten naboer blir det veldig ensomt!

Olav Rune Ertzeid